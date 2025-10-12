Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
D.K., STA

Nedelja,
12. 10. 2025,
8.38

Osveženo pred

22 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
poplave Mehika

Nedelja, 12. 10. 2025, 8.38

22 minut

V poplavah v Mehiki več kot 40 mrtvih #foto

Avtorji:
D.K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Razdejanje po poplavah v Mehiki | Foto Reuters

Foto: Reuters

V poplavah in zemeljskih plazovih v Mehiki je umrlo najmanj 41 ljudi, še skoraj 30 jih pogrešajo, poročajo tuje tiskovne agencije. Poškodovanih je na tisoče hiš, šol, cest in mostov.

Oblasti so na pomoč prizadetim poslale okoli deset tisoč vojakov, ki čistijo ceste in rešujejo ujete ljudi ter dovažajo hrano in vodo. Veliko vasi je še vedno odrezanih od sveta in jih reševalne ekipe še niso dosegle.

Meteorologi napovedujejo, da se bo deževje še nadaljevalo, ker je zemlja razmočena, pa obstaja velika nevarnost nadaljnjih zemeljskih plazov.

Fotogalerija
1
 / 9

Najbolj prizadete so vzhodne in osrednje zvezne države Veracruz, Hidalgo, Puebla, Queretaro in San Luis Potosi. Poškodovanih je na tisoče hiš, šol, cest in mostov.

Večina žrtev je v državah Veracruz in Hidalgo, o smrtnih žrtvah poročajo tudi iz držav Puebla in Queretaro.

Poplavljene celotne vasi

Narasle vode so poplavile celotne vasi. Sprožilo se je več zemeljskih plazov, zaradi česar so uničene številne ceste in mostovi.

V Mehiki se sicer prav zdaj končuje deževno obdobje. Močne padavine so deloma posledica tropskih ciklonov Priscilla in Raymond v Tihem oceanu ter vremenskega dogajanja v Mehiškem zalivu.

poplave Mehika
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.