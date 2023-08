Zaradi poplav še vedno zaprte številne ceste: preverite, katere

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zaradi plazov, poplav, nanosov in poškodovanih vozišč so številne ceste na Koroškem, Štajerskem, v Zasavju in osrednji Sloveniji še vedno zaprte. "Razmere se ves čas spreminjajo, zato upoštevajte navodila dežurnih služb in ne vozite na poplavljena območja ali na zaprte ceste," opozarjajo na prometnoinformacijskem centru (PIC).

Popolna zapora velja na naslednjih cestah:



- Maribor−Dravograd, Dravograd−Slovenj Gradec, Ravne−Dravograd.



- Od Mežice in Šoštanja proti Črni na Koroškem.



- Ljubljana−Dol, obvoz za osebna vozila po lokalnih cestah Beričevo−Dol ali Domžale−Ihan. Za vozila nad 3,5 tone je obvoz po avtocesti Ljubljana−Trojane−Izlake−Zagorje−Litija.



- Logatec−Žiri.



- Begunje−Bistrica pri Tržiču.



- Ljubno−Solčava.



- Majšperk−Stanečka vas.



- Ptuj−Zavrč, pri Borlu.



- Razkrižje−Srednja Bistrica.



- Od Kamnika proti Kamniški Bistrici in proti Gornjemu Gradu.



- Zameško−Kostanjevica.



- Prelaz Pavličevo sedlo−Sestre Logar.

Medtem so nekatere ceste prevozne z določenimi omejitvami. Tako je na glavni cesti Celje−Laško, ki je prevozna samo za osebna vozila, medtem ko velja prepoved za tovorna vozila nad 3,5 tone.

✅Z nekaterimi omejitvami so ponovno so prevozne naslednje ceste:✅



🎯Celje - Laško - Krško.

🎯Ljubljana - Litija - Zagorje - Zidani Most.



ℹ Več informacij na https://t.co/mq0Lk7UrLd 📲Promet+ pic.twitter.com/QENkO4depj — Promet.si (@promet_si) August 6, 2023

Zaprte so tudi številne druge lokalne ceste. Kakšno je trenutno stanje na cestah, si lahko ogledate spodaj.

Ker se razmere, ves čas spreminjajo, na prometnoinformacijskem centru voznike opozarjajo, da upoštevajo signalizacijo in navodila dežurnih služb in ne vozijo na poplavljena območja ali na zaprte ceste.

Težave tudi v železniškem prometu

Zaprti so tudi deli železniških prog, saj je neurje nočno poškodovalo tudi železniško infrastrukturo. Ponekod zaradi zaprtih cest ni mogoč niti nadomestni avtobusni prevoz. Delavci Slovenskih železnic se trudijo, da bi bile poškodovane proge čimprej sanirane in da bi železniški promet v najhitrejšem možnem času stekel normalno, so sporočili iz družbe.

Zaradi vremenskih razmer in posledic neurja je zaprta proga Celje-Velenje. Organiziran je nadomestni avtobusni prevoz. Sanacija proge poteka, končana pa bo predvidoma v ponedeljek v popoldanskih urah.

Zaradi posledic izrednih vremenskih razmer je zaprta železniška proga Litija-Sava, za potnike je organiziran nadomestni avtobusni prevoz. Sanacija železniške proge je v teku.

Železniška povezava Sežana-Jesenice bo v celoti vzpostavljena predvidoma v ponedeljek v večernih urah. Trenutno poteka sanacija na relaciji Sežana-Most na Soči, nadomestni avtobusni prevoz je organiziran, so navedli.