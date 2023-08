Organizatorji odpovedali letošnji K24 Ultra trail race na Koroškem

Zaradi posledic ujme, ki je na Koroškem za seboj pustila opustošenje, so organizatorji danes odpovedali letošnji K24 Ultra trail race, ki bi moral konec tedna potekati na Koroškem. "Vsi, ki ste prijavljeni, se vam prijavnina prenese na izvedbo traila v leto 2024, za katerega verjamemo, da bo še boljši," so zapisali na omrežju Facebook. Za letošnji četrti K24 Ultra trail race s startom v Črni na Koroškem, ki bi moral potekati 11. in 12. avgusta, je bilo prijavljenih 580 tekačev iz 20 držav.

"Črno na Koroškem je doletela katastrofa neslutenih razsežnosti. Uničenih je veliko domov, kulturnih in športnih objektov, infrastrukture. Na srečo so ljudje živi in zdravi in dejansko samo to šteje," so tekačem in prostovoljcem prek družbenega omrežja danes sporočili organizatorji vse bolj uveljavljenega športnega dogodka na Koroškem.

Ob tem so se vsem zahvalili za spodbudne besede v zadnjih dneh, ponujeno pomoč in tudi za razumevanje.

