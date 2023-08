V poplavi grozljivih zgodb tudi takšne s srečnim koncem: ko se pogrešančki vrnejo k lastnikom

V poplavah trpijo tudi živali. Mnoge so pobegnile zaradi strahu, druge zaradi uničenih ograj, veliko živali je obnemoglih. Družbena omrežja so preplavile objave o pogrešanih hišnih ljubljenčkih, pa tudi zgodbe s srečnim koncem, ko so ljudje živali rešili iz deroče vode in so zdaj že v varnem objemu svojih lastnikov.

Na Facebooku je nastala skupina, kjer ljudje objavljajo živali, ki so jih našli ali rešili v poplavah. Eden izmed srečnežev je kuža Bolt, ki so ga morali lastniki pustiti za seboj, iz poplavljene hiše v Lučah pa ga je rešil gorski reševalec in vodnik reševalnega psa s pomočjo helikopterja. Bolt je zdaj na varnem pri svojih lastnikih.

Gorski reševalci s prizadetih območij rešujejo tako ljudi kot tudi njihove hišne ljubljenčke.

Če za živali ne morete poskrbeti, se obrnite na civilno zaščito

Poleg hišnih ljubljenčkov in prostoživečih živali so v poplavah ogrožene tudi domače živali. Na kmetiji v Mostah pri Komendi je voda hlev poplavila do te mere, da so krave le za las ušle smrti, saj jim je voda segala skoraj do vratu. Poplave so bile za teličke usodne, nam je povedal krajan.

Na portalu Ekodežela kmetovalce in vse lastnike živali pozivajo, naj zanje ustrezno poskrbijo. Če tega ne morejo, pa naj o tem obvestijo civilno zaščito.

Živali je nujno treba namestiti v suh prostor, odmaknjen od poplavljenih površin. Zagotoviti jim je treba ustrezno krmo in vodo.