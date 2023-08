Četrt milijona evrov za žrtve neurij in poplav po Sloveniji

Oglasno sporočilo

Salonit Anhovo bo doniral četrt milijona evrov štirim organizacijam za pomoč prizadetim v neurjih in poplavah: Zvezi prijateljev mladine Ljubljana Moste - Polje, Rdečemu križu Slovenije, Slovenski karitas in Gasilski zvezi Slovenije.

Nedavne poplave in zemeljski plazovi ter tudi močna neurja s točo so številne prebivalke in prebivalce oropali težko prigaranega imetja. Salonit Anhovo bo s svojo donacijo podprl humanitarne organizacije in gasilce, ki delujejo na prizadetih območjih. Znesek 250 tisoč evrov bo razdeljen na štiri enake dele.

"Pomembno je, da hitro pomagamo in da ljudem, ki so utrpeli škodo v neurjih, čim prej zagotovimo potrebno podporo. Salonit Anhovo je tu, da pomaga kot zanesljiv partner ljudem, družbi in državi. Svojo donacijo bomo razdelili med štiri različne organizacije, da čim bolj celostno pokrijemo različne potrebe številnih ljudi v stiski," sta poudarila člana uprave Salonita Anhovo Tomaž Vuk in Dejan Zwitter.

Priložnost za zbiranje humanitarnih sredstev bo tudi tradicionalni koncert Nočna izmena, ki se po nekaj letih premora 1. septembra 2023 vrača na dvorišče cementarne v Anhovem. Koncert bo brezplačen, sredstva, zbrana s prostovoljnimi prispevki, pa bo Salonit Anhovo podvojil in namenil za dodatne donacije ob poplavah ter za mlade iz goriške regije, s katerimi dela Zveza prijateljev mladine. Cilj je s skupnimi močmi v eni noči zbrati dodatnih 50 tisoč evrov.

Cementarna Salonit Anhovo sledi dolgoletni tradiciji družbene odgovornosti, saj že desetletja podpira delovanje številnih humanitarnih organizacij. "Kot podjetje, ki je že več kot sto let zasidrano v Posočju, razumemo svojo odgovornost, da se vključimo v družbo in pomagamo v razmerah, kakršne trenutno vladajo v Sloveniji," sta povedala člana uprave Salonita Anhovo. Poleg denarne donacije je podjetje v prvih dneh po neurjih in poplavah podprlo tudi gasilce z materialnimi sredstvi.

Naročnik oglasne vsebine je SALONIT ANHOVO, D.D.