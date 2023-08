"Dogodek je zaznamovan v času, ko je Slovenija še vedno pod hudim šokom in bo imela dolgotrajne posledice zaradi katastrofalnih poplav," je pred začetkom 18. Blejskega strateškega foruma, kjer bo v ospredju prav solidarnost, povedala ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon. Letošnjega foruma se bo udeležilo kar tri tisoč gostov s petih celin, med drugim predsednik Evropskega sveta Charles Michel, tri predsednice držav in osem predsednikov vlad. Udeležbo so potrdili številni gostje, ki v preteklosti niso bili del foruma, kar po besedah ministrice kaže na odpiranje slovenske zunanje politike.

Letošnji dogodek, ki bo 28. in 29. avgusta na Bledu, bo potekal v znamenju solidarnosti med ljudmi, ki so jih prizadele poplave, in bo dobrodelno obarvan. Tako bodo lahko vsi udeleženci vsak trenutek donirali za prizadete v poplavah. Zbrana sredstva bodo šla v solidarnostni sklad, ustanovljen z interventnim zakonom. Prav tako se bodo gostje zaradi poplav odpovedali vsem družabnim aktivnostim, v ospredju pa bodo vsebinske razprave.

Na @MZEZ_RS potekajo še zadnje priprave na @BledStratForum. MZEZ @tfajon in GS #BSF Peter Grk sta predstavnikom medijev predstavila program foruma, ki bo letos zaradi katastrofalnih poplav v Sloveniji 🇸🇮, ki so prizadele številne ljudi, imel izrazito dobrodelno noto. #Solidarity pic.twitter.com/SMWKdItNz9 — MFEA Slovenia (@MZEZ_RS) August 25, 2023

Predsednik vlade Robert Golob bo v ponedeljek gostil dobrodelno večerjo za gospodarstvenike, predsednica republike Nataša Pirc Musar pa bo gostila dobrodelni koncert.

Fajonova: Slovenska zunanja politika se je v zadnjem letu odprla

Tema letošnjih razprav bo, tudi v luči skorajšnjega članstva Slovenije v Varnostnem svetu ZN, solidarnost pri spoprijemanju z globalnimi izzivi.

"Slovenija se že pospešeno pripravlja, oktobra prevzemamo opazovalni status v Varnostnem svetu ZN in tudi to odraža nabor letošnjih gostov, ki prihajajo tudi s celin, ki v preteklosti niso bile prisotne na forumu. To kaže, da se je zunanja politika v zadnjem letu res odprla tudi v druge dele sveta," je poudarila Fajonova ter dodala, da zagotovo postajamo zanimivi kot država, ki vstopa v Varnostni svet ZN, in kot država, ki je blizu regiji Zahodnega Balkana.

Na Bled tako prihaja tri tisoč gostov s petih celin, sodelovalo bo več kot 200 govorcev, udeležbo je potrdilo osem predsednikov vlad, tri predsednice držav, predsednik Evropskega sveta, 14 ministrov za zunanje zadeve ter številni drugih visoki gosti in tudi pripadniki civilne družbe, mednarodnih organizacij, poslovneži, odločevalci in akademiki.

Na seznamu voditeljev Zahodnega Balkana ni predstavnika Srbije. Kot je pojasnila ministrica za zunanje in evropske zadeve, so bili vabljeni vsi predsedniki in predsednice vlad Zahodnega Balkana: "Od Srbije do tega trenutka še nimamo dogovora. Mogoče se predsednica vlade Ana Brnabić udeleži foruma, a temu ne bi pripisovala političnega pomena. Bomo videli v ponedeljek."

Novo poglavje za blejski forum

Generalni sekretar foruma Peter Grk ob tako veliki udeležbi poudarja, da je tri tisoč sodelujočih verjetno zgornja meja, ki si jo lahko privoščimo, zato se v prihodnjih letih obetajo spremembe.

"Po 18 letih se za BSF začenja novo poglavje, saj je v procesu preoblikovanja v celoletno platformo. To pomeni, da bi BSF čez vse leto organiziral dogodke, konference, pisal analize o najpomembnejših izzivih globalne skupnosti, pa tudi, da bi ponudil določene ideje, rešitve Slovenije in naše zunanje politike, kako bi te izzive naslavljali. To je en del razvoja BSF, drugi pa je, da se še bolj osredotočimo na kakovost prispevkov in udeležencev ter da to kakovost pretočimo v vsebino in ideje, ki predstavljajo mehko moč slovenske zunanje politike," je povedal Grk.