Sprememba razburila diplomate. Kaj bo storila Fajonova?

Po besedah Tanje Fajon bodo na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve vzpostavili delovno skupino, ki bo predlagala ukrepe za izboljšanje položaja in ugleda poklica diplomata v slovenski javnosti in družbi.

Po besedah Tanje Fajon bodo na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve vzpostavili delovno skupino, ki bo predlagala ukrepe za izboljšanje položaja in ugleda poklica diplomata v slovenski javnosti in družbi. Foto: Bojan Puhek

"Kot ministrica za zunanje in evropske zadeve bom naredila vse, kar je v moji moči, da neto plače slovenskih diplomatk in diplomatov po 1. januarju 2024 ostanejo na enaki ravni, kot so bile do zdaj," je v odzivu glede napovedanega znižanja plač diplomatov povedala ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon. V prihodnjih dneh se bo sestala s pristojnimi ministri in skupaj bodo poskušali najti rešitev za nastali položaj, je dodala.

Zaradi spomladi sprejetega zakona o čezmejnem izvajanju storitev naj bi se plače slovenskih diplomatk in diplomatov s 1. januarjem 2024 znižale. Socialni prispevki bodo po novem obračunani od višjih bruto plač, ki jih dejansko prejemajo v tujini, in ne več od tistih, ki bi jih zaslužili doma. Napovedane spremembe so med diplomatsko srenjo povzročile precej razburjenja.

Odzvala se je tudi ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon in zagotovila, da bo naredila vse, da neto plače slovenskih diplomatk in diplomatov ostanejo na enaki ravni kot do zdaj.

"V naslednjih dneh bom zato povabila pristojne ministre, katerih delokrogi pokrivajo plačno politiko javnih uslužbencev, napotenih na delo v tujino, da se takoj po vladnih počitnicah sestanemo in najdemo skupno, vzdržno in dolgoročno rešitev za nastalo situacijo. Sočasno bom tudi znotraj ministrstva sprejela vse potrebne ukrepe, da se v prihodnosti ne bi več znašli v podobni situaciji, ter vzpostavila delovno skupino, ki bo predlagala ukrepe za izboljšanje položaja in ugleda poklica diplomata v slovenski javnosti in družbi," je še pojasnila Fajonova.