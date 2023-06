Politični vrh o korakih po izvolitvi Slovenije v VS ZN

Predsednica države, predsednik vlade in zunanja ministrica bodo v velikem novinarskem središču na Gregorčičevi 20 v Ljubljani prvič skupaj nagovorili javnost po nedavni vrnitvi slovenske diplomatske ekipe iz New Yorka.

Golob in Fajonova o nadaljnjih korakih Slovenije

Po pričakovanjih bodo današnje izjave naravnane k temu, kaj bo letos poleti sledilo izvolitvi, za kaj si bo Slovenija prizadevala po tem odločilnem glasovanju in k čemu bo zavezana v prihodnosti, so v petek za STA potrdili v kabinetu predsednika vlade.

Nadaljnje korake in izhodišča naj bi predstavila premier Golob in ministrica Fajonova, predsednica Pirc Musarjeva pa naj bi izpostavila predvsem pomen enotnosti in zahvalo slovenski diplomaciji, ki ji je v New Yorku uspel izjemen diplomatski dosežek.

Slovenija je bila v Generalni skupščini ZN v New Yorku minuli torek s 153 glasovi podpore v prvem krogu glasovanja izvoljena za nestalno članico Varnostnega sveta ZN za obdobje 2024-2025. V boju za sedež iz vzhodnoevropske skupine je premagala Belorusijo, za katero je glasovalo 38 držav.