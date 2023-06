Slovenija je nestalna članica Varnostnega sveta #vŽivo

Sloveniji je uspelo. V prvem krogu glasovanja za nestalni sedež v Varnostnem svetu Združenih narodov za leti 2024 in 2025 je dobila 153 glasov in je tako dobila zahtevano podporo dveh tretjin držav, ki so prisotne in glasujejo na Generalni skupščini. Belorusija je dobila zgolj 38 glasov. "Danes je velik dan za Slovenijo, izvoljeni smo za nestalno članico Varnostnega sveta ZN," je po današnji izvolitvi na Twitterju zapisala ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon. Po razglasitvi so se na Twitterju zvrstili številne čestitke.

Trenutno v Združenih narodih od 192 članic nima glasovalne pravice samo Venezuela, ker zamuja s plačilom v proračun organizacije. Slovenija tako za izvolitev potrebovala vsaj 128 glasov, dobila pa jih je 153. Na volitvah za predstavnika Vzhodnoevropske skupine je danes oddalo glas 192 držav. Ena glasovnica je bila neveljavna, veljavnih je bilo tako 191 glasovnic.

Danes je velik dan za Slovenijo 🇸🇮 izvoljeni smo za nestalno članico VS OZN 👏🏼👏🏻👏



Ponosna sem na izjemen rezultat, ki je plod trdega dela.



Prejeli smo 153 glasov v 1. krogu 💪🏻



Hvala vsem za podporo naši kandidaturi!



Skupaj #GradimoZaupanje & #VarujemoPrihodnost 🍀🌍 pic.twitter.com/NmZShqhWOj — Tanja Fajon (@tfajon) June 6, 2023

Med države, ki se štejejo kot prisotne in glasujejo, se šteje le tiste, ki oddajo pravilno izpolnjeno glasovnico, s katero se ne vzdržijo. Če država odda nepravilno izpolnjeno glasovnico (na primer za prosto mesto označi dve državi) ali se vzdrži (na primer ne označi nobene države), se je ne šteje med države, ki so prisotne in glasujejo. Mogočih je več krogov glasovanj, omejitve njihovega števila pa ni. Danes pa je bil dovolj le en krog glasovanj.

Čestitke Slovenija, čestitke @MZEZ_RS, @tfajon in @vladaRS! Skupaj nam je uspelo. 💪🏻🇸🇮



Kandidatura je bila odlična priložnost, da smo državam predstavili svoja zunanjepolitična načela in vrednote ter okrepili medsebojne stike. Zdaj pa začenjamo s trdim delom. @SLOtoUN pic.twitter.com/iZDiLtVfbR — Nataša Pirc Musar (@nmusar) June 6, 2023

Kandidatke za nestalne članice

Poleg sedeža v Varnostnem svetu ZN, ki pripada vzhodnoevropski skupini (to sestavlja 23 držav, ki so imele pred padcem berlinskega zidu socialistično družbeno ureditev), so danes v Združenih narodih glasovali še za dva sedeža v afriški skupini ter po en sedež v azijsko-pacifiški skupini ter skupini latinskoameriških in karibskih držav.

Zunanja ministrica Tanja Fajon na glasovanju za nestalne članice Varnostnega sveta Združenih narodov. Foto: STA

Za sedeža afriške skupine sta bili izvoljeni Alžirija in Sierra Leone, za sedež azijsko-pacifiške skupine Južna Koreja, za sedež skupine latinskoameriških in karibskih držav pa Gvajana.

Velik uspeh za 🇸🇮 Slovenijo, ki je bila že v 1. krogu izvoljena v Varnostni svet 🇺🇳 ZN za leti 2024 in 2025.



Dobila je 153 glasov, za izvolitev je bila sicer potrebna dvotretjinska večina 128 glasov.



Iskrene čestitke @MZEZ_RS in @tfajon. pic.twitter.com/G9S2eyOReR — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) June 6, 2023

Sestava Varnostnega sveta ZN

Varnostni svet Združenih narodov ima 15 članic, od tega pet stalnih – ZDA, Rusija, Kitajska, Velika Britanija in Francija – ter deset nestalnih članic, katerih mandat traja dve leti. Vsako leto se jih zamenja po pet, mandat pa začne teči s 1. januarjem.

Danes je za Slovenijo pomemben in lep dan, že drugič v kratki zgodovini je dobila mandat OZN za soodločanje o usodnih zadevah sodobnega sveta. Čestitke vsem, ki so zaslužni za ta uspeh. 🇸🇮🇦🇶 #UNSC — Borut Pahor (@BorutPahor) June 6, 2023

Jeseni sicer že stečejo priprave na menjavo in novoizvoljene članice že lahko sodelujejo na sejah kot opazovalke. Slovenija bo z novim letom nadomestila Albanijo, ki zdaj zastopa vzhodnoevropsko skupino v tem najpomembnejšem organu Združenih narodov.