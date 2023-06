Slovenija je na dobri poti, da 6. junija postane nestalna članica Varnostnega sveta, je povedala ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon. So pa volitve tajne in zato nepredvidljive, je dodala.

Slovenije je poleg Belorusije kandidatka za nestalno članico v Varnostnem svetu Združenih narodov. Glasovanje bo v torek, 6. junija, v New Yorku. Ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon bo v New York odpotovala v nedeljo zvečer. "Temperatura v ekipi narašča, v New York odhajamo z optimizmom. V zadnjem tednu dobivamo veliko pozitivnih signalov, tako da tudi naš optimizem narašča," je poudarila.

Okrepili dialog z državami po svetu

Fajonova je tudi povedala, da je za zunanjim ministrstvom leto intenzivnih dejavnosti. Še zlasti, ker države običajno kandidaturo vložijo tudi deset let prej, Slovenija pa je kandidaturo vložila decembra 2021, v času pretekle vlade.

"Slovenska diplomacija je pokazala, kaj zna in kaj zmore," je povedala ministrica in dodala, da so v tem času okrepili dialog z državami, s katerimi so imeli prej malo stikov ali pa jih celo niso imeli. Prepričana je, da so slovensko diplomacijo odpri svetu.

Srečanja s številnimi državami

V okviru kandidature so opravili srečanje z 189 državami, 150 od teh srečanj je opravila sama ministrica. O kandidaturi se od članic Združenih narodov niso pogovarjali samo z naslednjimi državami: Belorusija, Rusija, Afganistan, Sirija, Nikaragva in Venezuela. Opravili so tudi pogovore z državami, ki niso članice Združenih narodov: Svetim sedežem, Palestino in Kosovim. Na ministrstvu so tudi imenovali pet posebnih odposlancev za Varnostni svet.

Slovenski slogan kandidature je "krepimo zaupanje in varujemo prihodnost". Veliko poudarka dajejo podnebnim spremembam (pomanjkanje vode, suše, poplave …) ter učinke podnebnih sprememb na varnost. Poudarek je tudi na spodbujanju razvoja najbolj prizadetim državam zaradi podnebnih sprememb. Slovenija se bo v Varnostnem svetu tudi prizadevala, da bodo Združeni narodi storili več za preprečevanje konfliktov.

Slovenija brez kolonialnega bremena

"Slovenija bo zaradi svežega vetra, ki smo ga vnesli v slovensko diplomacijo vnesli v zadnjem letu, bolj prepoznavna v svetu," je prepričana ministrica.

Sloveniji je pri nabiranju glasov v prid, da nima kolonialnega bremena, prav tako nič ne dolgujemo velikim silam. So pa, kot je povedala ministrica, med pogovori slišali od predstavnikov držav zunaj Evrope, da Evropa ni dosledna. Da se Evropa zdaj veliko ukvarja z vojno Ukrajini, čeprav so konflikti tudi v drugih delih sveta.

Kaj Fajonova pravi o Janševih tvitih

Na novinarsko vprašanje, ali je notranjepolitično dogajanje v Sloveniji vplivalo na kampanjo za nestalno članico, je Fajonova odgovorila: "Razočarana sem bila, ko sem prebirale izjave na socialnih omrežjih, predvsem izjave gospoda Janeza Janša. Preprosto ne razumem tega, da govoriš, da je to kandidatura Zahoda, da z nekim ciničnim in omalovaževalnim pristopom govoriš o Sloveniji in deluješ proti naši kandidaturi. Od vsega začetka smo sprejeli, da je to nacionalni projekt. Pri takih zgodbah pa bi morala politika držati skupaj. Takšni poskusi (Janševi, op. p.) so namenjeni domači politični javnosti, in sicer, da skušaš svojega tekmeca, nasprotnika prizadeti, izničiti njegove napore. Tako vidim te tvite, ki jih je spisal Janša."

Glede Janševega zapisa, da bi morala Fajonova v primeru neuspeha kandidature za nestalno članico odstopiti s položaja zunanje ministrice, pa je ministrica dejala, da to pove vse o namerah Janševih tvitov. "Da gre za domače politične preigravanje in škodovanje tekmecem, pa tudi za škodovanje državi in njenim interesom. Hkrati pa to pomeni tudi veliko nerazumevanje Janše do geopolitike v svetu. Vse seveda (pri glasovanju v Združenih narodih. op. p.) ni v rokah Slovenije," je še pojasnila Fajonova.