"Ne gre le za prestižno glasovanje, gre za krepitev podobe Slovenije v svetu"

"Ne gre le za prestižno glasovanje, gre za krepitev vloge in podobe Slovenije v svetu kot odgovorne, verodostojne, zanesljive partnerice. Če nam 6. junija uspe, bo to izjemno priznanje naši državi. Tudi zato je to projekt, ki ne sme deliti, mora nas povezati do cilja," je ob slovenski kandidaturi za Varnostni svet ZN povedala podpredsednica vlade ter ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon, ki se je med 8. in 10. majem mudila v New Yorku, kjer je opravila vrsto srečanj s predstavniki regionalnih skupin znotraj Organizacije združenih narodov (OZN) ter z visokimi predstavniki OZN.