Golob in Fajonova ob dnevu Evrope poudarila pomen enotnosti

"Dan Evrope je tudi dan zmage nad nacizmom in fašizmom, je opomin na to, kako si moramo vsak dan prizadevati, da skupaj gojimo vrednote demokracije, svobode in medsebojnega spoštovanja," je še poudaril Golob.

Premier Robert Golob in zunanja ministrica Tanja Fajon sta ob današnjem dnevu Evrope, s katerim Evropska unija obeležuje začetek evropskega povezovanja pred več kot 70 leti, poudarila pomen enotnosti Unije. Golob je dejal, da je skupaj mogoče narediti več. Ministrica pa je zagotovila, da si bo vedno prizadevala za to, da bo Evropska unija nastopala enotno.

Predsednik vlade 🇸🇮 dr. Golob: "Dan Evrope je dan enotnosti, prijateljstva, solidarnosti in uspeha konstruktivnega povezovanja v korist vseh. Skupaj smo močnejši in skupaj moramo narediti več. Pogumno naprej!"https://t.co/C05t1mO1dR pic.twitter.com/y4UhdGbG6h — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) May 9, 2023

"Dan Evrope je dan enotnosti, prijateljstva, solidarnosti in uspeha konstruktivnega povezovanja v korist vseh. Skupaj smo močnejši in skupaj lahko naredimo več. Pravzaprav, moramo narediti več," je poudaril premier.

To je še toliko bolj pomembno danes, ko se v bližini odvijajo vojne, ko podnebne spremembe ogrožajo kakovost našega bivanja in ko se tudi državljani Slovenije soočajo z draginjo osnovnih življenjskih potrebščin in drugimi posledicami ruske agresije v Ukrajini, so Golobove besede povzeli v njegovem kabinetu.

Enotnost je ključna

Tudi ministrica za zunanje in evropske zadeve Fajon je poudarila, da je bil odgovor na vse krize, s katerimi se Evropska unija sooča v zadnjem obdobju, vedno več Evrope, več sodelovanja, več enotnosti pri sprejemanju odločitev, predvsem pa več solidarnosti in razumevanja.

"Izkušnje kažejo, da je Evropska unija najmočnejša takrat, ko nastopimo enotno. Kot Slovenka in Evropejka, kot državljanka in kot ministrica si bom za to vedno prizadevala," je zagotovila v videu, objavljenem na Twitterju.

🇪🇺Vesel #DanEvrope! 9. maja slavimo Schumanovo deklaracijo, ki je omogočila mir & sodelovanje v Evropi. Združeni v 27 državah, uživamo v zaščiti človekovih pravic, vladavini prava, evropskem socialnem & izobraževalnem modelu ter odličnih okoljskih standardih. 🇪🇺🇸🇮#9maj #EU pic.twitter.com/J0X8NGIelL — Tanja Fajon (@tfajon) May 9, 2023

Oba s premierjem sta ob tem spomnila na koristi, ki jih članstvo v Evropski uniji prinaša Sloveniji. "Za Slovenijo je Evropska unija naravno, je mednarodno okolje, v katerem lahko in zmore uveljavljati in zagovarjati svoje interese in stališča. Zaradi članstva v Evropski uniji v Sloveniji živimo bolje," je povedala Fajonova.

Dan Evrope vsako leto praznujemo v spomin na začetek evropskega združevanja.



Čeprav prebivalci Slovenije🇸🇮 predstavljamo le pol odstotka prebivalstva EU-27🇪🇺, pa smo med bolj zadovoljnimi z življenjem. #EuropeDay #PodatkiSoZakon



ℹ https://t.co/7DBMaYz7Bc pic.twitter.com/XIoiTndaTf — Statistični urad RS (@StatSlovenija) May 9, 2023

Sloveniji, ki je del Evropske unije od 1. maja 2004, pa članstvo ne nudi le prednosti, ampak ji nalaga tudi odgovornost, je še dejal premier. Odgovornost za proaktivno in konstruktivno sodelovanje pri oblikovanju politik v Evropski uniji na način, ki ščiti interese Slovenije. Odgovornost je po njegovih besedah potrebna tudi pri varovanju temeljnih vrednot in svoboščin, ki so, kljub temu da živimo v 21. stoletju, še vedno vsakodnevno ogrožene. Med temi je izpostavil ohranitev schengenskega območja.