Dan Evrope v Sloveniji tokrat v znamenju zelene preobrazbe

Osrednje praznovanje dneva Evrope bo v torek potekalo na Kongresnem trgu v Ljubljani v znamenju zelene preobrazbe ter evropskega leta spretnosti. Dogodek bosta z uvodnim nagovorom odprla predsednica republike Nataša Pirc Musar in evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič.

Spoznavanje evropskega zelenega dogovora v praksi

Tekom dneva bo v prestolnici sledil pester program z ustvarjalnimi delavnicami, praktičnimi poizkusi, informacijskimi stojnicami, pogovori ter športnimi in glasbenimi prireditvami. Namen programa bo udeležencem prikazati evropski zeleni dogovor v praksi, katerega osrednji cilj je do leta 2050 doseči neto ničelne emisije toplogrednih plinov.

Dan Evrope − prireditev z manj odpadki

Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji se je v sodelovanju z več kot 20 organizacijami in Ekologi brez meja zavezalo, da bo letošnji dan Evrope prireditev z manj odpadki. V luči tega sta danes v Hiši EU v Ljubljani zavezo, imenovano "zero waste", podpisali vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji Jerneja Jug Jerše in predsednica Ekologov brez meja Katja Sreš.

Predstavništvo bo v torek v sodelovanju s fakulteto za družbene vede organiziralo tudi pogovor z Lenarčičem z naslovom Evropska komisija med geopolitično nevihto − delovanje kriznih mehanizmov EU v praksi. Udeležence okrogle mize bosta uvodoma nagovorila Jug Jeršetova in dekan fakultete za družbene vede Iztok Prezelj.

Ne samo v prestolnici, pestro bo tudi drugod po Sloveniji

V okviru dneva Evrope bo med 9. in 13. majem potekalo tudi več dogodkov drugod po Sloveniji, med drugim v Celju, Novem mestu in Ravnah na Koroškem, piše na spletni strani Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji.

Evropa svoj dan praznuje v spomin na 9. maj 1950, ko je tedanji francoski zunanji minister Robert Schuman predstavil deklaracijo s predlogom za vzpostavitev nadnacionalnega gospodarskega sodelovanja v Evropi. Njegove zamisli so sprožile proces evropske integracije in leto pozneje je bila oblikovana Evropska skupnost za premog in jeklo, iz katere sta pozneje izšli Evropska gospodarska skupnost in Evropska unija.