Klakočar Zupančič v Armeniji: Odnosi so dobri in prijateljski

Klakočar Zupančič se je v Erevanu srečala s predsednikom Armenije Vahagnom Hačaturjanom in premierjem Nikolom Pašinjanom. V obeh pogovorih je bila podana ocena, da so odnosi med državama dobri in prijateljski, prvi obisk na najvišji parlamentarni ravni pa uvod v krepitev odnosov tudi na drugih področjih, so sporočili iz državnega zbora.

Pleased to welcome Slovenian National Assembly delegation, headed by the Speaker Urška Klakočar Zupančič. Frank and fruitful talks on the current challenges in the region, importance of parliamentarian cooperation, avenues of further promotion the bilateral collaboration,… pic.twitter.com/UPCjB0qjlY — Vahagn Khachaturyan (@President_Arm) May 30, 2023

Klakočar Zupančič se na dvodnevnem obisku v Armeniji sicer mudi na vabilo predsednika tamkajšnjega parlamenta Alena Simonjana, ki jo je prav tako sprejel danes. V njeni delegaciji je še predsednik parlamentarne skupine prijateljstva z Armenijo Dean Premik.

Had a cordial meeting with #Slovenia 🇸🇮 @Drzavnizbor President Urška Klakočar Zupančič who is on official visit to #Armenia 🇦🇲.

Very forthright exchange on regional policies, democracy, inter-parliamentary ties & more is an excellent basis for fruitful multifaceted cooperation… pic.twitter.com/H3dQ1OLr6a — Alen Simonyan (@alensimonyan) May 30, 2023

Vsi sogovorniki so v pogovorih opozorili tudi na razmere v pokrajini Gorski Karabah in Sloveniji izrazili hvaležnost za izvedbo programa psihosocialne rehabilitacije armenskih otrok, žrtev konflikta v tej večinsko armenski pokrajini znotraj meja sosednjega Azerbajdžana.

Predsednica DZ je ob tem zagotovila, da bo Slovenija pomoč v okviru projekta nudila tudi v prihodnje. Ob tej priložnosti je bilo v armenskem parlamentu organizirano srečanje z omenjeno skupino otrok, ki so bili na rehabilitaciji v Sloveniji.

Ravno zaradi konflikta v Gorskem Karabahu so se v zadnjih letih poslabšali odnosi med Erevanom in Moskvo, saj je armenski premier od mirovnega sporazuma, ki je leta 2020 prekinil vojno, večkrat izrazil nezadovoljstvo nad pasivno vloge Rusije, ki ima na tem območju nameščene mirovne sile.

Nazadnje je Pašinjan prejšnji teden nakazal, da bi Armenija lahko izstopila iz Organizacije pogodbe o kolektivni varnosti (CSTO), češ da varnostni sistem v regiji ne deluje. Ena od sedmih članic CSTO je sicer tudi Belorusija, konkurentka Slovenije za sedež v VS ZN.