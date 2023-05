Fajonova obiskala državo, ki je 17 let ni obiskal nihče od njenih predhodnikov

Zunanja ministrica Tanja Fajon je v sredo začela uradni obisk v Džakarti, kjer je z indonezijsko kolegico Retno Marsudi govorila o krepitvi političnih in gospodarskih odnosov med državama ter o odnosih med EU in Združenjem držav Jugovzhodne Azije (Asean). Obisk je izkoristila tudi za predstavitev kandidature Slovenije za nestalno članico v Varnostnem svetu ZN.

"Veseli me, da sem po 17 letih kot prva slovenska zunanja ministrica na obisku v Džakarti. Želim si, da bi bilo v prihodnje takšnih obiskov več, saj obstaja še veliko neizkoriščenih priložnosti za krepitev odnosov med državama, predvsem na področju gospodarstva, investicij, znanosti in raziskav ter sodelovanja med univerzami," je v sredo ob srečanju z ministrico Marsudi izjavila Fajonova.

Na 1. obisku 🇸🇮 MZEZ v Indoneziji po letu 2006 pri MZZ @Menlu_RI. Obstaja velik potencial za nadgradnjo odnosov med 🇸🇮 & 🇮🇩 na gospodarskem področju & sodelovanje med univerzami idr. #Indonezija, predsedujoča #ASEAN & članica #G20, je pomembna partnerica tudi v kontekstu #EU. pic.twitter.com/SIvkMtsPOE — Tanja Fajon (@tfajon) May 24, 2023

Fajonova: Skupna so nam prizadevanja za mirno in stabilno regijo

Ministrici sta razpravljali predvsem o indijsko-pacifiški regiji, s poudarkom na razmerah v Mjanmaru in Južnokitajskem morju, ter o nadaljnjem razvoju odnosov med EU in Aseanom. Fajonova je pohvalila prispevek Indonezije pri reševanju krize v Mjanmaru in poudarila, da si Slovenija in Indonezija delita poglede glede svobodne, vključujoče in na pravilih temelječe indijsko-pacifiške regije.

"Skupna so nam prizadevanja za mirno in stabilno regijo, spoštovanje mednarodnega prava in trajnostni razvoj, za kar si bomo še naprej prizadevali v multilateralnem okolju," je še dodala Fajonova.

Indonezijski kolegici je predstavila kandidaturo Slovenije za nestalni sedež v Varnostnem svetu ZN, spregovorili pa sta tudi o krepitvi agende "Ženske, mir in varnost" in pomenu dostopa do izobraževanja za vse ženske in deklice, je sporočilo zunanje ministrstvo.

Na današnjem srečanju z generalnim sekretarjem Aseana Kaom Kimom Hournom je Fajonova poudarila, da gre pri odnosih med EU in Aseanom za naravno partnerstvo, ki temelji na prizadevanjih za učinkovit multilateralizem in zavezanost regionalnemu povezovanju. "Slovenija želi krepiti odnose z Aseanom, kar dokazuje tudi moj obisk v Indoneziji in Vietnamu. V vedno bolj kompleksnem in povezanem svetu je pomembno poslušati in tudi slišati ter razumeti drug drugega," je poudarila.

Slovensko gospodarstvo na indonezijskem trgu

Ministrica se je sestala tudi s predsednikom indonezijske gospodarske zbornice Arsjadom Rasjidom, s katerim sta govorila o priložnostih za slovensko gospodarstvo na vedno bolj odprtem indonezijskem trgu.

Prav tako pa je obiskala Zavod Regina Pacis, ki združuje vrtec, osnovno in srednjo šolo ter kliniko, namenjeno okoliškim prebivalcem iz socialno ogroženih družin. Ministrica se je sestala z vodstvom zavoda, v katerem od konca aprila letos deluje tudi slovenska sestra Iva Horvat. Zahvalila se ji je za pomembno humanitarno delo, ki ga izvaja v Džakarti.