Jani Prednik: Pripravljen sem prevzeti vodenje SD

Pravi, da stranka trenutno ni to, kar bi morala biti: "Verjamem, da se marsikomu zdi, da smo obstali na mestu, s čimer se delno celo strinjam, in o tem v stranki na glas govorim že kar nekaj časa." Ravno zaradi tega meni, da je nujen pogovor o spremembah v vodstvu stranke, vodenje pa je pripravljen prevzeti sam.

Številni člani stranke v trenutnem položaju trpijo

Kot je povedal Prednik, želja po tem, "da bi vodil slovensko socialno demokracijo, v meni seveda ni ugasnila in ne morem več gledati, kako kot stranka stagniramo". Da se oglasi, so ga spodbudili številni člani stranke, "ki v trenutni situaciji trpijo". "Politika je prostor dialoga in res ne vidim razloga, da se s težavami ne bi ukvarjali, se z njimi spopadali in se o njih pogovarjali," je poudaril.

Pravi, da mu za stranko, v kateri deluje že dve desetletji, ni vseeno in verjame, da lahko "samo zdrava socialna demokracija nekaj premakne". "A za to je potrebna poštena refleksija, pošten, jasen in temeljit pogovor vodstva za zaprtimi vrati. Naslovniki težav v stranki imajo imena in priimke. Najmanj, kar bi bilo treba storiti, je, da se z njimi pogovorimo," poudarja.

Pravi, da mu za stranko, v kateri deluje že dve desetletji, ni vseeno in verjame, da lahko "samo zdrava socialna demokracija nekaj premakne". Foto: Ana Kovač

So postali nevidni?

"Kriza strankine identitete, na katero opozarjajo tako notranji kot zunanji opazovalci, je morda še toliko večja, ker so v družbi nevarno popustili tisti družbeni okviri, ki so socialno ranljivim prebivalkam in prebivalcem zagotavljali bivanjsko stabilnost. Ti ljudje, oropani dostojanstva, zdaj niso le obupani, temveč so že skoraj povsem in trdno prepričani, da zanje ni nikomur mar," je dejal.

In dodal: "Že v korenu strankinega imena sporočamo, da smo socialni, da smo tu izključno zaradi ljudi, da nam je mar zanje, a tega, žal, ne znamo pokazati. Menim, da smo se tudi slovenski socialni demokrati izgubili v tako imenovani politični korektnosti, s čimer smo izgubili tako vonj kot okus in barvo, če naj se metaforično izrazim. Postali smo nevidni."

Povedal je tudi, da se je pred kongresom stranke odločil, da za predsednika ne bo kandidiral, saj je hotel pomiriti "takšne in drugačne strahove v stranki, da bom kot 'speča celica' rovaril proti predsednici (Tanji Fajon)". "To nisem jaz. Sem človek dialoga in človek odkrite, jasne besede: vsakemu stvari povem v obraz, ne za hrbtom," je sklenil.