Znano je, ali bo Jani Prednik kandidiral proti Tanji Fajon

V stranki sicer evidentiranih kandidatov, ki so podali soglasje h kandidaturi za posamezne funkcije še ne razkrivajo, več naj bi bilo znanega po četrtkovi seji predsedstva, na kateri bodo določili kandidatne liste. Takrat naj bi razloge za svojo odločitev pojasnil tudi Prednik.

Vodja poslancev SD Jani Prednik ne bo kandidiral za predsednika stranke. Na to mesto ga je sicer evidentiralo več članov stranke, a se je sam odločil, da soglasja h kandidaturi ne bo podal. Rok za oddajo soglasja se sicer izteče danes ob polnoči. Zdajšnja predsednica SD Tanja Fajon bi tako lahko bila edina kandidatka za to funkcijo.

V SD se bo namreč danes iztekel rok, do katerega lahko evidentirani kandidati za vodstvene funkcije, ki jih bodo v SD volili na jesenskem kongresu, podajo soglasje h kandidaturi.

V stranki sicer evidentiranih kandidatov, ki so podali soglasje h kandidaturi za posamezne funkcije še ne razkrivajo, več naj bi bilo znanega po četrtkovi seji predsedstva, na kateri bodo določili kandidatne liste. Takrat naj bi razloge za svojo odločitev pojasnil tudi Prednik.

Fajonova soglasje h kandidaturi podala že pretekli teden

Medtem je Fajonova v današnji izjavi za medije spomnila, da je sama soglasje h kandidaturi podala že pretekli teden in zatrdila, da je pripravljena stranko voditi še naprej, ob tem pa narediti tudi nekaj bolj konkretnih sprememb. "Vem, da nismo v zavidljivi situaciji, ampak imam energijo, da se podam na to pot," je ob tem zatrdila.

V delu članstva so se namreč po državnozborskih volitvah kresala mnenja o doseženem rezultatu. Stranko je namreč podprlo 6,69 odstotka volivcev, kar je SD prineslo sedem poslanskih sedežev oz. tri manj kot v preteklem sklicu parlamenta. Ob koalicijskih pogajanjih so sicer nato strnili vrste, prevladala je podpora vstopu v vlado premierja Roberta Goloba, kjer so Socialni demokrati prevzeli vodenje štirih resorjev.