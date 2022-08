Jernej Pikalo: Tanja Fajon ni storila nič proti temu #video

"Socialna demokracija ne najde svoje prave identitete, pravega razmerja med delom in kapitalom, ukvarja se s kulturnoidentitetnimi zadevami, z manjšinami in tako naprej, ki so sicer pomembne, ampak ne seveda za večino in predvsem za kakovost bivanja vseh ljudi, kar pa je ena od glavnih usmeritev socialne demokracije," poudarja nekdanji podpredsednik SD Jernej Pikalo.

V SD narašča nezadovoljstvo z načinom, na katerega sodelujejo v vladi Roberta Goloba. Temu primerno pred bližnjim kongresom naraščajo notranje napetosti v stranki. Le nekaj dni po parlamentarnih volitvah je sicer svet stranke Socialnih demokratov kljub poraznemu rezultatu podprl svojo predsednico. A pred oktobrskim kongresom, kjer bodo volili novega predsednika stranke, zaradi vse bolj opaznih trenj njen stolček ni več tako trden.

Fajonovo, ki ji del članstva očita, da v vladi slabo zastopa predvsem kadrovske apetite SD, bo po informacijah Planet TV oktobra za mesto predsednika stranke zagotovo izzval vodja poslancev Jani Prednik. Ta naj bi SD v primeru zmage tudi precej drugače pozicioniral, je mogoče slišati.

Lukšič: Edini mogoči program njenega nasprotnika je izstop iz vlade

Kdor bi zdaj kandidiral proti Tanji Fajon, bi moral začrtati tudi popolnoma druge smernice Socialnih demokratov, meni nekdanji predsednik stranke Igor Lukšič:

"Edini mogoči program, da greš proti obstoječi predsednici, ki je zdaj zunanja ministrica in podpredsednica vlade, je ta, da greš iz vlade. To je edini mogoči program in vsak, ki bo proti temu kandidiral, se za ta program pravzaprav zavzema."

Težava socialnih demokratov je predvsem v iskanju osebnega političnega položaja. Zadnja leta tega nikakor ne najdejo, meni nekdanji podpredsednik SD Jernej Pikalo, ki je ravno zato po volitvah in izjemno slabem rezultatu na njih tudi odstopil:

"Socialna demokracija ne najde prave svoje identitete, pravega razmerja med delom in kapitalom, ukvarja se s kulturnoidentitetnimi zadevami, z manjšinami in tako naprej, ki so sicer pomembne, ampak ne seveda za večino in predvsem za kakovost bivanja vseh ljudi, kar pa je ena od glavnih usmeritev socialne demokracije."

"Nič ni storila proti upadanju podpore stranki"

Podpora stranki je od odhoda Boruta Pahorja z njenega čela pred desetimi leti nezadržno upadala. Po Pikalovi oceni zdajšnja predsednica ni nič storila proti temu. Še več, v stranki je vse več nezadovoljstva, saj naj bi se zadnje mesece ukvarjala predvsem s svojimi novimi funkcijami v vladi, ne pa samo stranko. Zato morebitna zmaga trenutnega vodje poslanske skupine Janija Prednika, ki naj bi imel v že drugem poskusu precejšnjo podporo med kolegi v SD, ne bi bila presenečenje.

"Predsedniki nosijo prvo in najpomembnejšo odgovornost. Vedno je mogoče delati bolje, ampak saj veste, kako je, v danih okoliščinah vsak poskuša tisto, kar lahko. Kar nekaj nezadovoljstva je z zdajšnjim vodenjem. Tudi Jani Prednik ima visoko legitimnost prav zaradi visokega volilnega rezultata v svojem okraju na zadnjih državnozborskih volitvah," poudarja Pikalo.

Slab kadrovski izplen SD v povolilnih menjavah je posledica realnega stanja stranke, opozarja svoje nekdanje strankarske kolege Lukšič. S šestimi odstotki podpore je SD namreč palček, ki ga velika Svoboda težko jemlje resno. Tudi Prednik tega dometa ne bo mogel spremeniti, razen če ne kliče k predčasnim volitvam.

"On ima možnosti, zelo dobro raste. Razvija se, zdaj je napredoval v šefa poslanske skupine. V tej vlogi je prav, da se izkaže. In potem, v neki drugi konstelaciji, bi lahko tudi kandidiral in morebiti tudi prevzel vodstvo," pravi Lukšič, a morda, kot dodaja, bi to bilo bolje storiti, ko bo stranka v opoziciji.