Fajonova pred glasovanjem v ZN poudarila pozitivno slovensko kandidaturo za Varnostni svet

"Vem, da smo dali vse od sebe, ekipe so res delale trdo. Ampak tista negotovost, ker je glasovanje tajno, bo do konca prisotna," je povedala ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon.

"Vem, da smo dali vse od sebe, ekipe so res delale trdo. Ampak tista negotovost, ker je glasovanje tajno, bo do konca prisotna," je povedala ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon. Foto: Guliverimage

Zunanja ministrica Tanja Fajon je na današnjem sprejemu na sedežu ZN v New Yorku med drugim poudarila, da je bila slovenska kampanja za nestalno članico Varnostnega sveta ZN v obdobju 2024-2025 pozitivna in navzoče pozvala, naj v torek oddajo glas Sloveniji.

Ministrica je z ekipo ministrstva za zunanje in evropske zadeve prispela v New York v nedeljo zvečer, poleg kasnejšega pogovora s tujimi dopisniki ZN pa je bil sprejem zadnja odmevnejša aktivnost pred torkovim glasovanjem, kjer bodo prave volitve za sedež v Varnostnem svetu potekale le v okvirju vzhodno-evropske skupine sistema ZN.

Za dva prosta sedeža v skupini Zahodna Evropa in drugi letos ni volitev, saj v Varnostnem svetu do konca leta 2024 ostajata Švica in Malta, v afriški skupini se za dva sedeža potegujeta Alžirija in Sierra Leone, v azijski skupini za en prosti sedež Južna Koreja, v skupini Latinska Amerika in Karibi pa prav tako za en prosti sedež Gvajana.

Fajonova ponosna, da je Slovenija vodila pozitivno kampanjo

Protikandidatka Sloveniji je Belorusija, ki je kandidaturo za obdobje 2024-2025 naznanila že leta 2007, vendar ni vodila posebej intenzivne kampanje niti potem, ko se je za kandidaturo konec leta 2021 odločila Slovenija pod prejšnjo vlado. Nova vlada je s projektom, ki ga razglaša za nacionalnega, nadaljevala.

"Naša kampanja je bila osredotočena na poslušati in slišati. Izjemno sem ponosna, da je Slovenija vodila pozitivno kampanjo, poudarjala je svoje prednosti in predvsem zavezo za soočanje s skupnimi izzivi. Trdno verjamemo, da lahko Slovenija bistveno prispeva k boljši in mirnejši mednarodni skupnosti," je v nagovoru na dobro obiskanem sprejemu dejala ministrica.

Poudarila je, da se je Slovenja že dokazala kot verodostojna partnerka pri spoštovanju mednarodnega prava, preprečevanja nekaznovanosti, zagotavljanju odgovornosti, preprečevanju spopadov, preglednosti, pravicah žensk, agendi za mir in varnost ter tudi problematiki otrok v oboroženih spopadih, in napovedala, da si bo Slovenija v Varnostnem svetu prizadevala tudi za vprašanja podnebja, mladih, vodne diplomacije in varnosti prehrane.

"Slovenija bo ostala zanesljiv partner vsem ne glede na izid glasovanja. Rada bi se zahvalila veleposlaniku Boštjanu Malovrhu in njegovi ekipi, kot tudi ekipi v Ljubljani za njihovo neumorno in izjemno delo. Jutri bom volila za Slovenijo in vas vabim, da sledite mojemu zgledu," je ob nasmehih prisotnih sklenila nagovor ministrica.

Na sprejemu veliko ljudi, kar ni običajno

Neformalni pogovori z diplomati na sprejemu, med katerimi je bil tudi predsednik prihodnjega zasedanja Generalne skupščine ZN Dennis Francis, so dali vedeti, da bi bilo nadvse nenavadno, če Slovenija volitev v torek ne bi dobila.

"Saj veste, kako je, ko si v ciljni ravnini. Vem, da smo dali vse od sebe, ekipe so res delale trdo. Ampak tista negotovost, ker je glasovanje tajno, bo do konca prisotna. Ampak občutek, ko pride toliko ljudi na sprejem - pravijo mi, da to ni običajno - podpore je veliko in upam, da bo jutri na glasovanju en lep dan," je kasneje slovenskim dopisnikom izjavila ministrica.

Na vprašanje o komentarju glede izjav opozicijskega politika, ki je s kritik kandidature prešel v prilaščanje zaslug, je bila ministrica kratka. "Verjamem, da bo po uspešnem glasovanju veliko takih, ki si bodo začeli pripenjati medalje ali pa bodo veseli. Pa saj je prav tako. Na koncu je to rezultat za Slovenijo in sem vesela, da če ji bo uspelo, praznujemo skupaj, ker je to res lep dosežek," je dejala.

Golob se je napovedi vzdržal

Medtem je v Sloveniji premier Robert Golob po današnjem srečanju vlade z župani na Brdu pri Kranju dejal, da se bo vzdržal napovedi, ali bo Sloveniji uspelo osvojiti sedež nestalne članice v VS ZN. "Vem pa, da je celo leto cela vlada trdo delala skupaj s predsednico države in vso diplomacijo, da nam jutri uspe," je poudaril. Dodal je, da verjame, da trdo delo vedno pripelje do odličnih rezultatov.