"To je lahko odskočna deska za naše mednarodno delovanje za desetletja vnaprej"

Močna dejavnost zunanjega ministrstva v zadnjem času, predstavitev Slovenije kot nevtralne in nepristranske članice, ki bo v Varnostnem svetu iskala soglasje, ter sporočilo velike večine članic Združenih narodov, kaj si misli o ruski agresiji na Ukrajino. To so bili po mnenju poznavalca diplomacije Boštjana Udoviča trije razlogi, zaradi katerih je Slovenija že v prvem krogu volitev za nestalni sedež v Varnostnem svetu Združenih narodov zlahka premagala Belorusijo.

Na volitvah za nestalno članico Varnostnega sveta ZN iz vzhodnoevropske skupine je Slovenija v prvem krogu (glasove je oddalo 192 članic Združenih narodov, od tega je bila neveljavna le ena glasovnica) dobila 153 glasov, njena tekmica Belorusija, ki je tesna zaveznica Putinove Rusije, pa le 38. Slovenija je tako postala nestalna članica Varnostnega sveta za leti 2024 in 2025.

Uspeh, ki nas vrača na svetovni zemljevid

Nekdanji dolgoletni uslužbenec na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve Božo Cerar je za Siol.net povedal, da je izvolitve zelo vesel in da ta izvolitev pomeni velik uspeh Slovenije: "To je uspeh, ki nas vrača na svetovni zemljevid, ki krepi naš ugled in dviga naša samozavest. Je lepa spodbuda za naše prihodnje delovanje na zunanjepolitične področju."

"Iskrene čestitke zunanji ministrici Tanji Fajon za uspešno volilno kampanjo in tudi njenemu predhodniku Anžetu Logarju za vložitev kandidature ob pravem času. Kot dolgoletni uslužbenec zunanjega ministrstva nisem dvomil, da moji kolegi svojega diplomatskega posla ne bi zadovoljivo opravili. Me pa je v zadnjih tednih zaskrbelo ravnanje naše politike, tako vladne kot opozicijske. Bilo je sprejetih za našo kandidaturo nekaj zelo nepotrebnih in škodljivih odločitev in izjav. Taki nepotrebni, škodljivi signali, ki so kazali, da smo tudi ob tej kandidaturi neenotni, kar ni dobro. K sreči to ni bilo usodno," je pojasnil dolgoletni diplomat.

Podpora na svetovnem jugu

Kot je še povedal, je izid zelo dober, še zlasti, če upoštevamo, da je Slovenija vstopila v to tekmo zelo pozno. V primerjavi z Belorusijo, ki je imela 15 let časa za iskanje podpore za kandidature, smo imeli mi samo dve leti.

"Na tem t.i. svetovnem jugu je nekaj držav, ki so pod vplivom Rusije in posredno Belorusijo. Te države gledajo na Zahod iz več razlogov malce postrani. Mi pa smo del Zahoda. Skratka, izid je izredno dober. Upam, da bomo svoje članstvu v Varnostnem svetu, ki skrbi za ohranjanje miru in varnosti na našem planetu, dobro izkoristili. Tudi potem, ko ne bomo več člani tega organa, je pomembno, da najdemo eno, dve vprašanji, pri reševanju katerih lahko dejansko damo dodano vrednost in se kot odgovorna članica mednarodne skupnosti izkažemo. To je enkratna priložnost, da svoje delnice v mednarodni skupnosti dvignemo, ne samo za dve leti, ampak gradimo tudi za vnaprej. Da to ni samo enkratna investicija, ampak odskočna deska za naše mednarodno politično delovanje za desetletja vnaprej. Vprašanje je, kdaj bomo znova kandidirali za Varnostni svet," je še povedal Cerar.

Trije razlogi za slovenski uspeh

Izredni profesor s področja diplomacije na Fakulteti za družbene vede (FDV) Univerze v Ljubljani Boštjan Udovič je za Siol.net povedal, da je izjemno pozitivno presenečen zaradi slovenskega uspeha že v prvem krogu glasovanja. Velika podpora na glasovanju je po njegovih besedah izjemna čestitka Mladiki in naši državi.

Boštjan Udovič je izredni profesor s področja diplomacije na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Je tudi redni kolumnist Siola. Foto: STA ,

"Verjel sem, da bomo uspeli, sem pa pozitivno presenečen nad številom glasov, ki jih je dobila Slovenija. Jaz to pripisujem trem pomembnim razlogom. Prvi razlog je, da je bila manifestacija aktivnosti ministrice in vsega ministrstva v zadnjem času zelo močna. Drugi razlog je, da se je Slovenija vseskozi prikazovala kot nevtralna in nepristranska članica Združenih narodov, ki bo iskala soglasja v Varnostnem svetu. Tretji razlog pa je, da je to sporočilo, kaj si velika večina držav v Združenih narodih misli o ruski agresiji na Ukrajini. Kombinacija treh razlogov, pri čemer bi izpostavil aktivnosti ministrstva, ki je zadnje leto dihalo z Varnostnim svetom," je razloge za slovenski uspeh nanizal Udovič.

Slovenska diplomatska ofenziva

"Mi vsi smo se bali, da bi to, da je Slovenija članica Zahoda in da je videna kot taka, lahko škodovali naši kandidaturi. Pokazalo se je ravno obratno. Delo naše diplomacije je dobilo potrditev na svetovni ravni. Gotovo je bilo v interesu Zahoda, da mi postanemo članica Varnostnega sveta, a smo to podporo presegli z močno diplomatsko ofenzivo vsega zunanjega ministrstva, zlasti v zadnjem pol leta. To je velika zasluga diplomatske ekipe," pojasnjuje Udovič.

Zdaj je čas za slavje, a bo treba kmalu narediti načrte, kaj bo Slovenija počela v Varnostnem svetu, pravi profesor: "Nocoj so dovoljene sanje, jutri je nov dan. Jutri se bo treba začeti ukvarjati s tem, kaj bomo 1. januarja 2024 počeli. Pomembno je tudi, kdo je vstopil z nami v Varnostni svet: Alžirija, Sierra Leone, Južna Koreja in Gvajana. Tudi te države nekaj pričakujejo od nas. Tudi zahodni Balkan je pomembna tema za nas. Lahko se bolj diplomatsko profiliramo – glede razmer na Kosova, glede splošne stabilnosti Balkana. Ne bo se mogoče izogniti vojni v Ukrajini. Poleg naših prioritet pa bo treba gasiti tudi sprotne požare po svetu."

Kadrovska okrepitev

Na vprašanje, ali bo okrepitev današnje ekipe trinajstih slovenskih diplomatov v Združenih narodih na napovedanih dvajset, dovolj, Udovič odgovarja: "To je po mojem mnenju premalo. Potrebujemo jih še deset več. Razumem omejitve, da na primer ne sme zastati diplomatsko delo na drugih področjih. A če mislimo resno, potrebujemo še kakšnega diplomata več. Poleg več ljudi bo treba zaradi delovanja v Varnostnem svetu nameniti več sredstev. Izbrati pa bo treba tudi tematike, s katerimi se bomo ukvarjali v Varnostnem svetu, in to hitro, saj časa ni veliko."