Klakočar Zupančičeva: Za izvolitev Slovenije v VS ZN zaslužna tudi parlamentarna diplomacija

Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je opozorila, da so bila pri izvolitvi Slovenije za nestalno članico VS ZN premalo omenjena prizadevanja parlamentarne diplomacije.

Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je opozorila, da so bila pri izvolitvi Slovenije za nestalno članico VS ZN premalo omenjena prizadevanja parlamentarne diplomacije. Foto: Ana Kovač

Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič in nekateri poslanci so danes pohvalili uspeh slovenske diplomacije po torkovi izvolitvi Slovenije v Varnostni svet ZN. Ob tem je Klakočar Zupančič opozorila, da so bila za uspeh premalo omenjena prizadevanja parlamentarne diplomacije, ki je bila po njenem mnenju med kampanjo izjemno aktivna.

"Sem resnično vesela tega uspeha. Mislim, da 153 glasov ni bilo pričakovanih, a se je z njimi izkazalo, da so bili vsi naši napori poplačani," je v izjavi dejala Klakočar Zupančičeva in se zahvalila vsem, ki so pripomogli k izjemnemu uspehu Slovenije na področju zunanje politike.

Vseeno pa je opozorila, da so bila pri izvolitvi Slovenije za nestalno članico VS ZN premalo omenjena prizadevanja parlamentarne diplomacije. Pojasnila je, da je samo v zadnjem letu opravila 97 mednarodnih dejavnosti, ki vključujejo uradne obiske tako v tujini kot v Sloveniji. Odbor za zunanjo politiko je opravil 34 dejavnosti, ki vključujejo sprejem veleposlanikov, predstavnikov zunanjih ministrstev in parlamentarnih odborov, skupine prijateljstva pa so opravile 45 dejavnosti na zunanjepolitičnem področju.

"Zato se moramo začeti zavedati pomena parlamentarne dimenzije diplomacije, ki je manj toga kot vladna, ima več osebnega stika in je v tem pogledu lahko tudi dosti bolj fleksibilna," je poudarila.

Uspeh slovenske diplomacije so danes pohvalili tudi številni poslanci. "Uspešen rezultat pripisujemo slovenskim diplomatom in diplomatkam, vladi, zunanjemu ministrstvu pa tudi parlamentu. To je bil skupni nacionalni projekt in vsi so prispevali k temu uspehu," je v izjavi novinarjem izpostavil poslanec Svobode Lenart Žavbi.

Podporo 153 držav je označil "ne le za veliko priznanje vsem, temveč tudi za obvezo Slovenije, da bo med svojim mandatom delovala konstruktivno ter imela svoje ideje in projekte".

Prednik: Vlade lahko izpeljejo skupne projekte

Vodja poslancev SD Jani Prednik pa je izglasovanje Slovenije označil za eno od največjih zgodb slovenske diplomacije po osamosvojitvi. Izpostavil je, da je projekt začela prejšnja vlada, "vendar ga je uspešno zaključila naša vlada z zunanjo ministrico Tanjo Fajon na čelu".

"To kaže, da vlade, ne glede na to, ali so leve ali desne, lahko izpeljejo skupne projekte. Takšna bi morala biti usmeritev politike tudi v prihodnje," je poudaril. Prav tako je izrazil željo, da bi se uspeh slovenske diplomacije odražal tudi v podpori stranki.

Logar: Razprave, kdo si lahko pripiše največje zasluge, so brezpredmetne

Z zmago se je Slovenija postavila v klub najmočnejših, je izjavil poslanec SDS in nekdanji zunanji minister Anže Logar. "Slovenska diplomacija je delovala z enim glasom. Veliko dela sta opravila zunanja ministrica in veleposlanik na misiji v New Yorku, države pa so prepoznale razloge, zakaj se je Slovenija odločila za kandidaturo," je poudaril.

Razpravo o tem, kdo naj si pripiše največje zasluge ob takšnem zunanjepolitičnem dosežku, je Logar označil a brezpredmetno. "Že od začetka sem močno podpiral kandidaturo in aktualno vlado, da je nadaljevala s projektom. Morda tudi zato, ker je nadaljevala delo prejšnje vlade, je bil uspeh tako velik," je dodal.

Prepričan je, da bo Slovenija sedaj morala svojo močno podporo upravičiti s konkretnim vsebinskim vložkom med svojim mandatom, ki pa bo zaznamovan z velikimi varnostnimi izzivi.

Tudi poslanec NSi Jožef Horvat je izjavil, da se v stranki vedno veselijo, ko Sloveniji uspe bodisi na domačem bodisi na mednarodnem parketu in pri tem poudaril, da uspeh odraža moč sodelovanja celotne politike. "Obžalujemo pa, da je to pravzaprav eden od osamljenih primerov, ko je aktualna vlada prevzela projekt prejšnje in ga dejansko tudi nadaljevala," je še dodal.