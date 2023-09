Ministrica Tanja Fajon iskreno o svoji bitki z rakom

V petek so otroci in mladostniki, ki so se zdravili na kliničnem oddelku za otroško hematologijo in onkologijo v 3. nadstropju Pediatrične klinike Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, obiskali DZ in s poslanci delili zgodbe o spopadanju s težko boleznijo in jim podarili zlate pentlje, simbol otroškega raka.

Svojo zgodbo je v zapisu na Facebooku delila tudi ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon, ki je novico o diagnozi prejela pred 20 leti.

"Dobrih dvajset let po novici, da imam tudi jaz krvnega raka, marsikak boleč spomin odide v pozabo. Morda podzavestno, morda, ker je želja po življenju nepremagljiva. Otroci so me spomnili tudi mojih trenutkov vzponov in padcev, drugačne mladosti od vrstnikov, bolečin in nemoči staršev, nelagodja prijateljev. Spomnili so me na vse stranske učinke zdravil, bolečine v sklepih, izpadanje las, hudo utrujenost, visoko telesno temperaturo, šibkost, strah, ki je bil najhujši ponoči. Pa tudi še vedno tesnobo pred obveznim rednim pregledom in obiskom zdravnika. In zavedanje, da zato nimam otrok," je med drugim zapisala Fajonova.

Ob tem se je zahvalila otrokom, ki so delili svoje zgodbe, in pozvala k ozaveščanju ter pravočasnemu odkrivanju, prepoznavanju in zdravljenju krvnih bolezni.

