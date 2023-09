Fajonova s kolegi novoizvoljenih članic Varnostnega sveta ZN o prednostnih nalogah

Po besedah Fajonove je srečanje ministrov še en dokaz, da Slovenija to priložnost jemlje z vso odgovornostjo in da si želi na članstvo pripraviti po najboljših močeh.

Zunanja ministrica Tanja Fajon je na srečanju s kolegi novoizvoljenih članic Varnostnega sveta Združenega naroda v New Yorku razpravljala o vsebinskih prednostnih nalogah, med katere so uvrstili preprečevanje konfliktov in podnebno varnost. Strinjali so se še, da je treba okrepiti zaupanje v Varnostni svet, so sporočili z ministrstva.

"Z ministri Alžirije, Gvajane, Južne Koreje in Sierre Leone smo začrtali vsebinske prednostne naloge, kot so preprečevanje konfliktov, podnebna varnost ter ženske, mir in varnost. Hkrati smo se ministri odločno zavzeli za jasen cilj, in sicer ponovno zgraditi zaupanje v delovanje Varnostnega sveta kot primarnega čuvaja mednarodnega miru in varnosti," je dejala ministrica.

Prepričana je, da če bodo delovali enotno, transparentno in usklajeno, bodo omogočili nove možnosti za dialog in zgradili nove mostove zaupanja. "In prav to je tisto, kar današnji svet najbolj potrebuje," je dodala po ponedeljkovem srečanju.

Za okrepitev zaupanja v Varnostni svet je potrebno veliko sodelovanja

Ministri so se strinjali, da je za okrepitev zaupanja v Varnostni svet potrebno veliko sodelovanja in usklajenega delovanja izvoljenih članic.

Fajonova je ob robu prvega dne zasedanja skupščine sodelovala na ministrskem dogodku EU in Arabske lige, na katerem je pohvalila novo pobudo za oživitev bližnjevzhodnega mirovnega procesa in rešitve dveh držav. Poudarila je, da Slovenija podpira ustanovitev delovnih skupin in da je pripravljena v njih sodelovati pri iskanju pravih rešitev za dosego trajnega miru.

Obenem je potekalo še neformalno zasedanje ministrov za zunanje zadeve EU, kjer se je Fajonova osredotočila predvsem na razmere v Sahelu in Nigru ter na migracije.

