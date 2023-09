Sproščeno nad New Yorkom: Elon Musk do Erdogana kar s sinom

Turški predsednik Erdogan se bo udeležil 78. zasedanja Generalne skupščine Organizacije združenih narodov (OZN) v New Yorku. Še pred tem dogodkom pa se je v Turški hiši, to je nebotičnik blizu sedeža Združenih narodov, sestal tudi z Elonom Muskom. Pri Tesli vsebine pogovorov niso komentirali, turška državna tiskovna agencija Anadolu pa je posredovala več informacij.

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Turkevi center oziroma Turška hiša je 561 metrov in 36 nadstropij visok nebotičnik v New Yorku. Odprli so ga pred dvema letoma.

Je Turčija med najresnejšimi kandidati za Teslino tovarno?

Po njihovih besedah je Erdogan Muska zaprosil, da bi Tesla svojo novo tovarno v Evropi zgradila prav v Turčiji. Erdoganov argument leži tudi v dejstvu, da je že več turških podjetij dobaviteljev za Tesline avtomobile. Turčija naj bi tako spadala med najresnejše kandidate za gradnjo druge tovarne v Evropi. Erdogan je Musku obljubil podporo pri širitvi sistema Starlink tudi na področje Turčije.

Tesla je prejšnji teden dosegla pomemben mejnik, izdelali so namreč svoj petmilijonti električni avtomobil. Vrednost njihove delnice je letos narasla za 123 odstotkov. Trenutno imajo šest tovarn, sedmo pa že gradijo v Mehiki. Odločitev o lokaciji nove tovarne v Evropi naj bi sprejeli še do konca letošnjega leta.