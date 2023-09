Sprejem za diamantne maturantke in maturante

"Brez enakosti spolov, ki pomeni tudi dostop do kakovostnega izobraževanja za deklice in za dečke, ženskam, ki predstavljamo polovico svetovnega prebivalstva, onemogočimo, da bi sodelovale pri spreminjanju sveta na bolje. To ni dobro in ni prav," je poudarila predsednica Slovenije.

"Brez enakosti spolov, ki pomeni tudi dostop do kakovostnega izobraževanja za deklice in za dečke, ženskam, ki predstavljamo polovico svetovnega prebivalstva, onemogočimo, da bi sodelovale pri spreminjanju sveta na bolje. To ni dobro in ni prav," je poudarila predsednica Slovenije. Foto: STA

Predsednica republike Nataša Pirc Musar in minister za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda sta danes na Brdu pri Kranju sprejela maturantke in maturante, ki so dosegli najvišje število točk. Predsednica je v nagovoru opozorila na pomen vključujočega kakovostnega izobraževanja, mladim pa zaželela, da si izberejo poklic, ki jih izpolnjuje.

Pirc Musarjeva je mlade pozvala, naj ostanejo dobri in solidarni ljudje in pomagajo drugim. "Vsak dragulj, tudi diamant, je hladen, če ga ne ogreje toplina osebe, ki ga nosi," je v nagovoru poudarila predsednica.

Dotaknila se je tudi vprašanja dostopa do izobraževanja in enakosti spolov kot dveh globalnih ciljev trajnostnega razvoja. Kakovostno izobraževanje mora biti dostopno vsem, deklicam, dečkom, ranljivim skupinam in starejšim, je poudarila in dodala, da dostop do izobraževanja, včasih le osnovnega, po svetu ni samoumeven.

"Odličnost ne pozna spola, barve kože ..."

Kot zelo pomemben je navedla tudi podatek, da je od 137 maturantov, ki so na letošnji maturi prejeli vse točke, 86 deklet. Po besedah predsednice odličnost "ne pozna spola, barve kože, religije, spolne usmerjenosti ali česa podobnega. Merljiva je v sledeh dobrote, ki jih pušča v družbi", je med drugim poudarila.

Marljivost in predanost cilju

Minister Felda je maturantom v nagovoru čestital za izvrsten rezultat in dodal, da ta zagotovo ni stvar naključja, temveč večletne marljivosti in predanosti cilju, da na svoji učni poti usvojijo kar največ znanja. Poleg staršem je čestital tudi učiteljem in ravnateljem, ki po ministrovih besedah z ustvarjanjem spodbudnega učnega okolja pripomorejo k temu, da lahko izjemni potenciali zacvetijo.

"Če povzamem, kar pravi pesnik Tone Pavček, vas čaka razgibana pot hribov in dolin, vzponov in padcev, zmag in porazov. Na tej poti lahko izgubljate dneve in leta, moč, voljo, sposobnost, vero, ideale, izgubite lahko celo zagledanost v cilj, ki ste si ga zastavili, upanje, da ga dosežete, a zmeraj se je možno na poti pomladiti, osrčiti in osrečiti. Pomembno pri vsem tem izgubljanju je, da ne izgubite samega sebe," je svoj nagovor sklenil Felda.

Na splošni maturi je najvišje možno število točk doseglo 26 kandidatov

Diamantna maturantka iz celjske Srednje šole za strojništvo, mehatroniko in medije Julija Weiss je vrstnike nagovorila z nasvetom, da se skupaj zazrejo v prihodnost, saj je ta trenutek le začetek njihove poti. "Ne pozabite, da so diamanti ustvarjeni pod pritiskom in visoko temperaturo, in enako je z nami," je ponudila domiselno primerjavo.

Po podatkih ministrstva za vzgojo in izobraževanje je na splošni maturi 2023 najvišje število točk doseglo 26 kandidatov, ki prihajajo iz 16 različnih slovenskih srednjih šol. Na poklicni maturi je najvišje število točk doseglo 107 kandidatov iz 53 različnih slovenskih šol, štirje maturanti pa so najvišje možno število točk dosegli na mednarodni maturi, in sicer na treh različnih šolah.