Srečali se bodo nekdanji interniranci, politični zaporniki, izgnanci in ukradeni otroci

Kot so sporočili iz Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, ki dogodek organizira, bo letošnja prireditev potekala pod naslovom To ni le vaša pesem – to je krik vseh nas. "Misel, ki smo si jo izposodili pri večnem Kajuhu, ki ga tradicionalno, letos pa še toliko bolj, vključujemo v svoj program," so zapisali.

V kulturnem programu bodo med drugim sodelovali partizanski pevski zbor Pinko Tomažič iz Trsta, ki letos praznuje 50 let neprekinjenega delovanja, orkester Slovenske vojske s solisti, tenorist Martin Sušnik, učenci OŠ Koper, Nikolovski, Dane in Nejc Jemc, dramski igralec Domen Valič ter recitatorka Anica Horvat.

Tovariško druženje peščice deklet, ki so del svoje mladosti preživele kot "brezimne" številke v taboriščih Ravensbrück in Auschwitz, je z leti preraslo v protivojno manifestacijo številnih žrtev vojnega nasilja, so zapisali v zvezi.

"Še vedno se lahko učimo od njih. Vrednote, kot so solidarnost, tovarištvo, junaštvo, spoštovanje do sočloveka in domoljubje, ki so jih za preživetje gojile taboriščnice, so se za aktualne izkazale tudi danes, ko je podivjana ujma razdejala Slovenijo in mnogim uničila domove. Obnova razrušene države bo močno odvisna od solidarnosti," so prepričani.