Ob svetovnem dnevu čebel osnovnošolci veseli novih učnih čebelnjakov

Trajnostna pobuda #PRVAčebela, letošnja kandidatka za državno nagrado zlata čebela, že pet let pomaga ohranjati slovensko tradicijo čebelarstva in ga približuje mlajšim generacijam. Čebelarska zveza Slovenije in PRVA sta ob svetovnem dnevu čebel novim štirim osnovnim šolam predala učne čebelnjake s čebeljimi družinami. Ti članom čebelarskih krožkov omogočajo, da pridobijo praktično znanje, ter pomagajo vzgajati ljubezen do čebel in narave. Novih pridobitev se veselijo v občinah Črna na Koroškem, Kranj, Tabor in Zavrč.

18. ucni cebelnjak #PRVAcebela za OŠ Tabor v občini Vransko. Foto: Skupina PRVA, d.d

#PRVAčebela je nastala v sklopu dneva prihodnosti, s katerim PRVA Osebna zavarovalnica posameznike spodbuja k odgovornemu ravnanju danes za lepši jutri. Z družbeno odgovornostjo in predvsem skrbjo za ohranjanje zelenega okolja skrbimo za prihodnje generacije. Eden najbolj pomembnih načinov, kako to počnemo, je skrb za čebele. Za ohranjanje čebel je ključen prenos znanja na mlade.

Tako sta partnerja z učnimi čebelnjaki opremila dvajset čebelarskih društev, ki s čebelarskimi krožki delujejo na osnovnih šolah. Uspešno jih že uporabljajo v občinah Cerklje na Gorenjskem, Dobrovnik, Ivančna Gorica, Kočevje, Laško, Lovrenc na Pohorju, Mokronog - Trebelno, Pivka, Rače, Sveta Ana, Slovenj Gradec, Šmarje pri Jelšah, Trebnje, Vojnik in Žalec ter na srednji šoli v Mariboru. Te dni pa so nove učne čebelnjake, 17., 18. in 19. po vrsti, pozdravili učenci na OŠ Stražišče oziroma podružnični šoli Besnica v občini Kranj, učenci na OŠ Cirkulane - Zavrč v občini Zavrč in učenci na OŠ Vransko - Tabor v občini Tabor.

Po naravnih nesrečah, ki so lani doletele Črno na Koroškem, je jubilejni, 20. učni čebelnjak prejelo čebelarsko društvo, ki s krožkom deluje na OŠ Črna na Koroškem. Simbolična predaja je bila ob praznovanju 7. svetovnega dneva čebel minuli konec tedna v Beltincih. Na dogodku je #PRVAčebela, ki je bila tudi letošnja kandidatka za zlato čebelo, najvišjo državno nagrado za izjemne dosežke na področju zaščite in prepoznavanja vloge čebel, za uspešno postavitev 20 učnih čebelnjakov prejela posebno priznanje predsednika Čebelarske zveze Slovenije.

»Akcija, kot je #PRVAčebela, je lahko v zgled vsem slovenskim podjetjem, kaj je prava družbena odgovornost. Ti čebelnjaki se bodo uporabljali za prenos znanja iz teorije v prakso, mladi čebelarji pa bodo lahko v živo spoznali skrivnosti življenja čebel. Sodelovanje z ekipo #PRVAčebela je užitek, saj delujemo kot odlična čebelja družina, zato so odlični tudi rezultati,« je povedal predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč, ki je od 22. aprila tudi predsednik Evropske čebelarske zveze.

»Slovenija je dežela čebelarjev, zato lahko s ponosom rečem, da je slovensko biti čebelar, da je čebelarstvo v Sloveniji način življenja in da v Sloveniji živimo za čebele in z njimi. Letošnja tema svetovnega dneva čebel, ki ga 20. maja slavimo povsod po svetu, je delo z mladimi. V Sloveniji smo na tem področju nedvomno vodilni v svetu. Skoraj na 200 šolah delujejo čebelarski krožki s skoraj 2.500 udeleženci, že 46 let organiziramo tudi državno tekmovanje mladih čebelarjev. Za to, da imamo tako dobro organizirano delo z mladimi, so zaslužni predvsem mentorji čebelarskih krožkov in šole, ki nam omogočajo opravljanje te dejavnosti. Za boljši prenos čebelarskega znanja na mlade je poleg teorije potrebna praksa, zato so potrebni učni čebelnjaki. Številne šole jih že imajo, postavitev zadnjih dvajsetih pa je plod odličnega sodelovanja med ČZS in PRVO,« je še dodal Noč.

20. jubilejni učni čebelnjak #PRVAčebela je bil včeraj predan občini Črna na Koroškem in krožkarjem z Osnovne šole Črna na Koroškem. Na fotografiji: Bojan Gorza, podžupan Črne na Koroškem; Nataša Hajdinjak, predsednica uprave PRVE Osebne zavarovalnice; Mitja Pranjič, ravnatelj OŠ Črna na Koroškem; krožkarji čebelarskega krožka; Boštjan Noč, predsednik Čebelarske zveze Slovenije in predsednik Evropske čebelarske zveze; Maksim Proje, predsednik čebelarskega društva Črna na Koroškem. Foto: PRVA Pokojninska družba, d. d.

Peto leto sodelovanja z mladimi pomeni pomembno naložbo v trajnostno prenovo in v varnejše okolje za prihodnje generacije ‒ v skupini PRVA so zavezani k odgovornosti do tega. »Učne čebelnjake smo postavili v že dvajsetih občinah, ob čemer sta naša poglavitna cilja otroke na prijeten način seznanjati z osnovami čebelarjenja in jih spodbujati za nadaljnje delo s čebelami. Vsi skupaj pa moramo poskrbeti, da bodo čebele imele dovolj hrane. To lahko dosežemo z urejanjem okolij in sajenjem medovitih rastlin, tudi ob pomoči naših zavarovancev smo jih posadili že skoraj 300 tisoč,« je povzela Nataša Hajdinjak, predsednica uprave PRVE Osebne zavarovalnice.

Naročnik oglasnega sporočila je PRVA OSEBNA ZAVAROVALNICA, D.D.