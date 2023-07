V Španiji nova preiskava proti Shakiri zaradi domnevne davčne utaje

Shakirini odvetniki na drugi strani zatrjujejo, da je pevka do leta 2014 večino denarja zaslužila z mednarodnimi turnejami, šele leta 2015 pa se je za stalno preselila v Španijo in je tudi izpolnila vse svoje davčne obveznosti.

V Španiji so uvedli novo preiskavo proti kolumbijski glasbeni zvezdnici Shakiri zaradi domnevne davčne utaje. Šestinštiridesetletna letna pevka pesmi Hips don't Lie naj bi sicer že konec leta v Španiji stopila pred sodišče zaradi domnevnega neplačila davka od dohodkov v višini 14,5 milijona evrov za obdobje med letoma 2012 in 2014.

Sodišče v mestu Esplugues de Llobregat blizu Barcelone je danes po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočilo, da se je s tožilstvom dogovorilo o preiskavi dveh možnih primerov davčnih utaj pevke Shakire v letu 2018. Drugih podrobnosti sodišče ni navedlo.

V prvem primeru zaradi neplačila davka tožilstvo za Shakiro zahteva osemletno zaporno kazen in globo v višini 24 milijonov evrov. Shakira je predhodno zavrnila sporazum o priznanju krivde. Gre za primer, ki se osredinja na vprašanje, kjer je pevka živela med letoma 2012 in 2014.

Preselila se je v Španijo, a ostala davčna rezidentka na Bahamih

Tožilstvo trdi, da se je Shakira leta 2011, ko je javnost izvedela za njeno zvezo z branilcem nogometnega kluba Barcelone Gerardom Piquejem, preselila v Španijo, a je do leta 2015 uradno ostala davčna rezidentka na Bahamih.

Shakirini odvetniki na drugi strani zatrjujejo, da je pevka do leta 2014 večino denarja zaslužila z mednarodnimi turnejami, šele leta 2015 pa se je za stalno preselila v Španijo in je tudi izpolnila vse svoje davčne obveznosti.

Pevka zatrdila, da španskim davčnim organom ne dolguje ničesar

Tudi pevka sama je večkrat zanikala kakršnokoli kršitev in zatrdila, da španskim davčnim organom ne dolguje ničesar.

Shakira in Pique, ki imata dva otroka, sta skupaj živela v Barceloni do lani, ko sta končala 11-letno razmerje. Pevka je aprila letos sporočila, da se z otrokoma uradno seli iz Barcelone.

Trikratna dobitnica grammyja je s svojo mešanico latinskih in arabskih ritmov poskrbela za velike svetovne uspešnice s pesmimi, kot sta Whenever, Wherever in Waka Waka (This Time for Africa). Slednja je bila uradna pesem svetovnega nogometnega prvenstva leta 2010.

