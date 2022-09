Pique po razhodu s Shakiro zagrozil s tožbami: Nehajte širiti laži

"Članki in fotografije ne škodijo le njegovemu imenu, temveč tudi njegovi podobi in predvsem njegovim otrokom, katerih varnost in zaščita sta njegova največja skrb," je po poročanju hrvaškega portala 24sata v izjavi za javnost zapisala njegova pravna ekipa.

Piqué and his new girlfriend Clara Chia, 23. just a few months after Divorce from Shakira 😳#WatsUpTV #pique #barcelona pic.twitter.com/IrwM77QUrY — WatsUp TV (@WatsUpTV) August 28, 2022

Njegov edini cilj je zaščititi otroke

"Pisanje nekaterih medijev in paparacev je kontinuirano in nas sili v spremembo vsakodnevne rutine z namenom zaščite otrok, družine in bližnjih. Edini cilj Gerarda Piqueja je zagotoviti dobro počutje otrok in povrniti njihove pravice do zasebnosti, varnosti in duševnega miru," so dodali.

Pique je po 11 letih skupnega življenja in dveh skupnih otrocih zapustil Shakiro, razlog za razhod pa naj bi bila 23-letna študentka odnosov z javnostmi Clara Chia. Slednjo je spoznal, ko je delala za njegovo oglaševalsko kampanjo.

Sklenila naj bi dogovor

Pred kratkim so Piqueja in novo dekle prvič skupaj opazili v javnosti. Fotografije nogometaša, ki se stiska k novemu dekletu, so po poročanju Daily Maila razbesnele Shakiro, s katero naj bi se po razhodu dogovorila, da se leto dni v javnosti ne bosta pojavljala z novimi partnerji, je povedal neimenovan vir blizu Shakirine družine.

Paparaco Jordi Martin pa je za španski medij Mag zatrdil, da se Pique trudi čim bolj razjeziti Shakiro in se zato z novim dekletom ne skriva več, ampak se namerno pojavljata na krajih, kjer ju opazi karseda veliko ljudi.