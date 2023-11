Pevec skupine Maneskin potrdil razmerje s slavno ameriško pevko in igralko

Davida in Kameronovo so ujeli med sprehajanjem in poljubljanjem na plaži v Sydneyju, po objavi v italijanski reviji "Chi" pa so se fotografije hitro razširile po družbenih omrežjih.

Govorice o njunem razmerju so se začele, ko je Dove z Damianom in Maneskinom nastopila v Braziliji, nekateri oboževalci pa so trdili, da so ju skupaj videli že na zabavi v Los Angelesu.

Il settimanale Chi pubblica le prime immagini della nuova coppia: Damiano dei Maneskin e la star Disney Dove Cameron pic.twitter.com/m5DSOkNXZk — Giuseppe Candela (@GiusCandela) November 28, 2023

V javnosti se je poljubljal z neznanim dekletom

Da se je Damijano razšel z Giorgio, se je izvedelo, ko se je pojavil posnetek, na katerem se je v javnosti poljubljal z neznanim dekletom.

Dove Olivia Cameron je postala znana po seriji "Liv and Meddi", v kateri je igrala dvojno vlogo. Zaigrala je tudi v franšizi "Dediči". Ob neki priložnosti je izjavila, da je biseksualka in da se bori z depresijo in disforijo.