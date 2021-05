Ženske (in moški) norijo za zmagovalcem Evrovizije, a on je že oddan

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Številni so 22-letnega Damiana Davida označili kar za seks simbol, saj ni očaral le žensk, temveč tudi moške, sploh po tem, ko je tik po zmagi na odru poljubil bobnarja skupine Ethana Torchia.

Damiano sebe sicer opisuje kot "heteroseksualnega, a radovednega", a je že več kot štiri leta v zvezi z italijanskim modelom in vplivnico Giorgio Soleri.

Odkar je njen izbranec s skupino Måneskin postal zmagovalec 65. izbora za pesem Evrovizije, je njeno število sledilcev močno poskočilo, a na njenem profilu boste zaman iskali fotografije z Damianom, boste pa našli veliko zapeljivih fotografij v spodnjem perilu.

"Ljubim žensko telo, če je le brez pretiravanja"

V nedavnem intervjuju za italijansko izdajo revije Vogue je razkril, da nima določenega tipa ženske, ki ga najbolj privlači, češ da lahko v vsaki ženski najde lepoto. "Všeč so mi vitka dekleta z majhnimi prsmi, pa tudi dekleta z bolj bujnimi oblinami. Ljubim žensko telo, če je le brez pretiravanja," je bil odkrit.

Priznal je tudi, da se je njegova prva spolna izkušnja zgodila, ko je bil star okrog 13, 14 let, z dekletom, ki je bilo nekoliko starejše od njega. Ob tem je še dodal, da so ga od nekdaj privlačile starejše ženske, in tudi Giorgia je od njega starejša tri leta.

Nekaj časa so mu pripisovali tudi razmerje z basistko in članico skupine Victorio De Angelis, a sta oba zavrnila te govorice in dejala, da ju veže zgolj prijateljstvo.