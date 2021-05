Znano je: pevec zmagovalcev Evrovizije je bil na testiranju ...

Zaradi nekaterih posnetkov so na Damiana Davida padli sumi, da je med čakanjem na rezultate sobotnega finalnega nastopa vdihaval kokain, kar je takoj odločno zanikal in dejal, da skupina nikoli ne uživa drog in da so odločno proti temu. Obtožbe so nanj letele po tem, ko ga je kamera ujela, kako se sklanja nad mizo.

Takoj je predlagal, naj ga testirajo, češ da ne skriva ničesar, vendar Evropska radiodifuzna zveza (EBU) tega ni mogla tako hitro organizirati, zato je test opravil danes v svoji domovini, kamor je prispel včeraj.

Foto: Reuters

Prostovoljno opravil test, ki je negativen

EBU je danes popoldne sporočila, da je David testiranje na prisotnost drog prostovoljno opravil danes, test pa je bil negativen, so sporočili po poročanju francoske tiskovne agencije AFP. David je že takoj po namigovanjih, da se je drogiral sredi prenosa v živo, razložil, da je kitarist Thomas Raggi razbil kozarec in da je pobiral ostanke. "Ne jemljem mamil," je zatrdil na novinarski konferenci.

Iz EBU so še zagotovili, da "v Green Roomu ni bilo nobenega uživanja mamil in zadeva je zaključena", izrazili obžalovanje, da so te "lažne novice" zasenčile izid tekmovanja, ter ponovno čestitali italijanski skupini za zmago in dodali, da se veselijo organizacije Evrovizije v Italiji prihodnje leto.