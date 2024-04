Frontman skupine Måneskin je postal ambasador prve Maseratijeve linije povsem električnih vozil in zanjo pred kratkim posnel oglas, ki je navdušil njegove oboževalke in oboževalce.

Le redki zmagovalci Evrovizije so po tem tekmovanju dosegli tako globalen uspeh kot italijanska skupina Måneskin. Njihova evrovizijska zmaga leta 2021 je bila le začetek, zdaj koncertirajo po vsem svetu in so mednarodni zvezdniki, še posebej pa pozornost privlači Damiano David, ki je postal modna ikona in seks simbol.

Od nedavnega je 25-letnik tudi ambasador Maseratijeve linije Folgore, prvič povsem električnih vozil tega legendarnega italijanskega proizvajalca. V okviru kampanje so z njim posneli oglas, v katerem vozi električne maseratije, posnetek pa zaznamuje slogan "It Turns You On", kar bi lahko prevedli kot "Prižge te", pa tudi "Vzburi te".

Poglejte:

"Kamorkoli Italijani pridemo, se – bum – stvari prižgejo," v oglasu provokativno reče David, "gre za energijo, ki jo oddajamo. Ste opazili, kako nas gledajo? Vsi se zaljubijo v nas. Vsi hočejo biti kot mi. Morda je to zaradi našega videza, načina, kako se gibljemo, predvsem pa zaradi našega načina življenja."

Da je slogan povsem primeren oglasu, se soglasno strinjajo Davidovi oboževalci in oboževalke, nekateri pa so ob tem izrazili pomislek, ali je izbira pevca za ambasadorja novih maseratijev res pametna poteza – ob njem v oglasu le redki opazijo avtomobile.