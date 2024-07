Po objavi poslovnih rezultatov Stellantisa za prvo polovico letošnjega leta, ki so bili slabši od pričakovanega, je izvršni direktor družbe Carlos Tavares prejšnji teden pohitel z opozorilom: "Znamke, ki ne bodo prinašale denarja, bomo ugasnili." Maserati grecale je eden izmed modelov v ponudbi italijanske znamke. Foto: Maserati

Letos so prodali 6.500, lani v prvem polletju 15.300 avtomobilov

V javnosti so se nemudoma začeli namigi, da bi na izhodnih vratih Stellantisa lahko bila znamka Maserati. Zanjo so objavili poslovne rezultate za prvih šest mesecev letošnjega leta. Maseratijeva izguba je znašala 82 milijonov evrov. Prodali so 6.500 avtomobilov, kar je bilo več kot pol manj kot v enakem obdobju lanskega leta – takrat je Maserati prodal še 15.300 avtomobilov.

Od leta 1937, ko so bratje Maserati (Bindo, Ettore in Ernesto, Alfieri je umrl pet let prej) svoje leta 1914 ustanovljeno podjetje prvič prodali drugim lastnikom, družini Adolfa Orsija, je podjetje zamenjalo mnoge lastnike. Med temi so bili tudi Citroën, Fiat in Ferrari, od leta 2021 pa je Maserati del Stellantisa. Kako dolgo še?

Stellantis: Maserati ima našo podporo

Kljub letošnjim slabšim rezultatom in dejstvu, da z izjemo električne različice modela MC20 in nišnega superšpotnika folgoreja drugih novosti pred letom 2027 predvidoma ne bo, Stellantis za zdaj ohranja podporo. Na špekulacije o prodaji so se v avtomobilski skupini uradno odzvali: "Stellantis ponovno potrjuje svojo neomajno zavezanost svetli prihodnosti Maseratija kot edinstvene luksuzne znamke med našimi 14 znamkami."