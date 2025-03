Maserati je slovito italijansko avtomobilsko ime s 111-letno zgodovino, ki je imela številna burna obdobja – od poslovnih zmag do porazov, bankrotov in menjav lastnikov. Med temi so bili že Citroën, De Tomaso, Fiat in Ferrari, pred 50 leti je Maseratiju tudi že zmanjkalo denarja. Se zgodovina ponavlja?

Lansko leto je bilo za Maserati, ki je danes del koncerna Stellantis, spet zelo slabo. Postali so tista znamka Stellantisa, ki stoji na najbolj trhlih temeljih. Predlani jim je uspelo prodati še 26.600 avtomobilov, lani pa niti pol toliko – prodaja se je ustavila pri 11.300 avtomobilih. Lanska izguba podjetja je bila 260 milijonov evrov.

Foto: Maserati

Vodstvo Stellantisa je preklicalo 1,5 milijarde evrov načrtovane investicije v nove Maseratijeve projekte oziroma avtomobile. Najprej bodo predvidoma črtali načrtovane električne modele, to bi bili električni MC20 folgore in električna naslednika quattroporteja in levanteja.

"Nekatere projekte bomo preklicali. Še enkrat bomo ocenili razmere in potencial na kitajskem trgu ter kako hitro se bo trg luksuznih avtomobilov usmeril proti elektrifikaciji," je ob srečanju z delničarji povedal prvi finančnik Stellantisa Doug Ostermann.

Foto: Maserati

Je vsega kriv slab marketing? Novi izvršni direktor Stellantisa bo imel težko delo.

Sindikat zaposlenih od vodstva Stellantisa pričakuje hitre odgovore in strategijo reševanja znamke. Za 11. marec so napovedali sestanek z upravo. "Kljub kakovosti in visokozmogljivim modelom je znamka podvržena napakam in brezbrižnosti marketinga. Ne moremo več tratiti časa," je dejal Ferdinando Uliano, generalni sekretar italijanskega sindikata FIM.

Prihodnost Maseratija bo v marsičem odvisna od novega izvršnega direktorja Stellantisa, ki naj bi ga po odhodu Carlosa Tavaresa imenovali v prvi polovici letošnjega leta. Med njegovimi nalogami bo tudi iskanje odgovora na vprašanje, ali ima vseh 12 znamk Stellantisa sploh še prihodnost.

Foto: Wikimedia Commons

Zgodba se je začela 1. decembra 1914, ko so bratje Maserati (Alfieri, Bindo in Carlo) ustanovili prve zametke poznejšega Maseratijevega podjetja, četrti brat Mario pa je zrisal še danes prepoznavni logotip znamke. Maseratiji so se sprva ukvarjali z izdelavo dirkalnih avtomobilov in Alfieri je leta 1926 z lastnim avtomobilom zmagal na sloviti dirki Targa Florio.

Alfieri Maserati je umrl leta 1932, pet let pozneje pa so preostali bratje prodali podjetje družini Adolfa Orsija. Dirkaški uspehi so se nadaljevali, Maserati je kot edina italijanska znamka zmagal tudi na dirki 500 milj Indianapolisa. Tudi po 2. svetovni vojni so nadaljevali razvoj dirkalnih avtomobilov in zanje je vozil tudi Juan Miguel Fangio. Maserati se je uradno od dirk umaknil po tragični nesreči leta 1957 na dirki Mille Miglia – umrli so dva dirkača in devet gledalcev, med njimi pet otrok.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Wikimedia Commons

Od dirk so se preusmerili k razvoju športnih avtomobilov GT. Prvi pomemben model je bil 3500 GT, ki je bil za Maserati prvi serijski avtomobil. Leta 1963 so izdelali prvo limuzino, in sicer prvega quattroporteja. Tega je poganjal motor V6, še pred tem pa so v model 5000 GT vgradili tudi svoj prvi motor V8.

Leta 1968 je Maserati prevzel Citroën. Sprva so imeli le skupno podjetje, prek katerega je Maserati za Francoze razvil motor V6 za admiralsko limuzino SM. S stabilnejšimi finančnimi temelji so sledili novi modeli (indy, bora, merak …).

Pred 50 leti bi Maseratija ob naftni krizi že skoraj likvidirali

Širitev Maseratija pod lastništvom Citroëna se je končala leta 1973, ko je naftna kriza zaustavila povpraševanje po energijsko požrešnih športnih avtomobilih. Kriza je prizadela vse italijanske proizvajalce avtomobilov GT, Maseratija pa med vsemi najbolj, ker so bili v največji meri odvisni od italijanskega trga. Leta 1974 je prišlo do bankrota Citroëna, ki se je povezal v koncern PSA Peugeot Citroën, maja leta 1975 pa je vodstvo Citroëna razglasilo likvidacijo Maseratija.

Vmešali so se lokalni župani, sindikati, celo italijanski gospodarski minister je odpotoval v Pariz in se sestal s Citroënovim predsednikom Rollierjem. Do rešitve za Maserati je prišlo, ker je zanimanje zanje pokazal argentinski industrialec Alejandro de Tomaso.

Foto: Maserati

Od De Tomasa do Fiata in Ferrarija

De Tomaso je Maserati prevzel leta 1975 in na ceste poslal več novih modelov, ki so bili tehnično sorodni takratnim modelom znamke De Tomaso. V osemdesetih so se odrekli avtomobilom s sredinsko postavljenim motorjem in leta 1985 predstavili model biturbo – to je bil avtomobil s spredaj postavljenim motorjem V6 z dvojnim turbo polnilnikom in pogonom na zadnji kolesi. Omenjeni motor so prvič uporabili v serijskem avtomobilu in vse do devetdesetih let so Maseratijevi avtomobili sloneli na platformi biturba.

De Tomaso je svoj delež leta 1993 prodal Fiatu, štiri leta pozneje pa so pri Fiatu polovico Maseratija prodali Ferrariju. Ti so leta 1999 v polnosti prevzeli nadzor nad Maseratijem in tudi prenovili tovarno v Modeni. Leta 2002 so se vrnili v ZDA, prav tako pa v takratnem obdobju tudi v dirkaški svet.

Od leta 2014 je prišlo do združitve Fiata z ameriškim koncernom Chrysler (FCA), leta 2021 pa je z združitvijo FCA in PSA Peugeot Citroën nastal današnji Stellantis.

Maserati je svojo rekordno prodajo dosegel leta 2017. Takrat so po vsem svetu prodali 51 tisoč novih avtomobilov.