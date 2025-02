Kaj načrtuje Stellantis, kdo bo šef? Črno leto, a še vedno pet milijard zaslužka.

Stellantis je lani vknjižil 5,52 milijarde evrov dobička, kar je 70 odstotkov manj kot leto prej, ko je ta znašal 18,63 milijarde evrov.

Donos Stellantisa je bil predlani še zelo visokih 12,8 odstotka, s čimer bi bili lahko zadovoljni tudi premijski avtomobilski proizvajalci, lani je donos padel na 5,5 odstotka. To je dobri dve odstotni točki manj kot pri Renaultu (7,6 %), kjer so bili s takim zaslužkom pred dnevi zelo zadovoljni. Pri Volkswagnu želijo letos doseči 6,5-odstotni donos, ki je bil lani le okrog treh odstotkov.

Prihodki so padli za 17 odstotkov na 157 milijard evrov, prodaja na globalni ravni pa je bila 12 odstotkov pod predlanskim izkupičkom. Najbolj boleč trg za Stellantis so bile ZDA.

Lani strm padec, sledil je odhod Carlosa Tavaresa

Lani decembra je vodstvo Stellantisa predčasno zapustil Carlos Tavares, zato upravo začasno vodi predsednik družbe John Elkann. Naslednika Tavaresa, ki bo prevzel vodenje koncerna v kočljivem trenutku, pri Stellantisu še iščejo. Elkann medtem opravlja pogovore s potencialnimi kandidati za mesto stalnega izvršnega direktorja, novega pa bodo imenovali v prvi polovici letošnjega leta.

Še lani spomladi so bili obeti povsem drugačni, nekajkrat višje je kotirala tudi Stellantisova delnica. Ta je nato od aprila do poletja postopno padala, prvi večji padec pa doživela ob opozorilu o slabših poslovnih rezultatih v lanskem prvem polletju. Oktobra je sledilo opozorilo za nižji dobiček in nato je kmalu prišlo do Tavaresovega odhoda. Delnica je bila lani aprila vredna več kot 27 evrov, decembra pa je padla pod 12 evrov.

Foto: Gregor Pavšič

Lani so v lovu za večjo konkurenčnostjo na trgu, kjer so prevladovale predvsem ZDA, porabili šest milijard evrov. V ZDA sta za Stellantis ključni znamki RAM in Jeep, ta je predstavljala tudi 15 odstotkov njihove globalne prodaje. V ZDA je prodaja lani padla za 25 odstotkov, to je z 1,9 na 1,4 milijona novih vozil. V Evropi je bil padec prodaje le osemodstotni. Nasprotno so v Južni Ameriki prodajo povečali, in sicer za štiri odstotke na 912 tisoč vozil.

Stellantis se bo spopadel tudi s prihodnostjo vseh svojih 14 posameznih znamk. Nekatere imajo nišne tržne deleže, a trdno bazo stalnih kupcev in imajo zato velik pomen za drugi največji avtomobilski koncern v Evropi. Med temi znamkami so Alfa Romeo, Lancia in Maserati.

Foto: Fiat

V Evropi je lani padel tržni delež vsem znamkam. Prodajno najuspešnejši Peugeot je bil osma najuspešnejša znamka, a je imela le še 4,9-odstotni tržni delež (predlani 5,0-%). Tržni delež Opla je bil 3,2 % (predlani 3,6 %), Citroëna 2,8 % (predlani 2,9 %), Fiata pa 2,3 odstotka (predlani 3,0 %).

Vsaj v Evropi je bil padec prodaje povezan tudi z zamikom nekaterih novih modelov, ki pa zato na ceste prihajajo letos. Med te spadata citroën C3 aircross in fiat grande panda, pa tudi opel frontera in opel grandland.

Skupno pri Stellantisu letos načrtujejo deset novih modelov, večinoma s hibridnimi in v manjšem delu tudi z električnimi motorji. Nova ponudba, interna proizvodnja baterij in lansiranje lastne kitajske znamke Leapmotor bodo letos po prepričanju Elkanna popravili lanske poslovne rezultate.