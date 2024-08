Maserati: še zadnjič motor V8, na njem podpisi inženirjev #foto

Maserati je iz svoje ponudbe že lani umaknil modela ghibli in levante z osemvaljnim motorjem, zdaj pa se je to zgodilo še z odhajajočo generacijo quattroporteja. Pripravili so različico grand finale, ki je za Maserati tako zadnji model z motorjem V8. Gre za Ferrarijev 3,8-litrski motor, ki ima 572 "konjev". Izdelali so tudi namenski pokrov motorja, ki nosi podpise inženirjev.

Quattroporte je bil leta 1963, ko so ga prvič pokazali na avtomobilski razstavi v Torinu, tudi Maseratijev prvi serijski avtomobil z osemvaljnim motorjem. Ta je bil takrat 4,1-litrski, imel pa je moč 264 "konjev".

Maserati stavi na električno prihodnost

Maserati namerava že prihodnje leto za vse svoje modele ponuditi tudi električno različico, od leta 2028 najprej pa naj bi bili maseratiji le še električni. Ali bo to glede na prodajne trende izvedljivo, bo pokazal čas. Nekaj proizvajalcev je podobne strategije že označilo za preveč ambiciozne.

Trenutno imajo Italijani v ponudbi modele grecale, granturismo in grancabrio. Obstoječi quattroporte je bil v trenutni generaciji na cesti že od leta 2014, v prihodnje pa bo iz Modene prišel tudi njegov manjši (električni?) naslednik.

Foto: Maserati

Foto: Maserati