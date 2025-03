Kot smo nedavno že napovedali, so pri Maseratiju ustavili projekt električnega MC20 oziroma namenskega modela folgore. Vodstvo Stellantisa je namreč ustavilo 1,5 milijarde evrov vredno naložbo v nove modele Maseratija, svoje luksuzne znamke s precej nejasno prihodnostjo. Prodaja je lani Maseratiju padla za 57 odstotkov na vsega 11 tisoč avtomobilov. Predlani so zaslužili 141 milijonov, lani pa izgubili 260 milijonov evrov.

Folgore bi bil električni športnik s tremi motorji, nizkim težiščem in prav gotovo izjemnimi zmogljivostmi, toda po oceni vodstva Maseratija za električne superšportnike na trgu še ni dovolj zanimanja. Zato so potrdili ustavitev nadaljnjega razvoja in začetka proizvodnje folgoreja. Bodo pa prenovili model MC20, ki ostaja pri klasičnem bencinskem motorju V6. Vse podrobnosti prenove MC20 še niso znane.