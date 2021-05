Na Evroviziji je zmagala Italija!

Na letošnjem izboru za pesem Evrovizije, ki je bil v Rotterdamu na Nizozemskem, je so zmagali predstavniki Italije. Ta država je do zdaj na Evroviziji slavila le dvakrat - leta 1964 in 1990.

Tokrat so Italiji zmago prinesli skupina Måneskin s skladbo Zitti e buoni (Tihi in dobri), s katero so slavili na zadnjem festivalu v San Remu. "Vsem bi radi sporočili le, da rock'n'roll nikoli ne bo umrl," so dejali ob zmagi.

Vseh 26 nastopajočih, ki so se zvrstili v velikem finalu:

1 / 26 1. Ciper: Elena Tsagrinou - "El diablo" 2 / 26 2. Albanija: Anxhela Peristeri - "Karma" 3 / 26 3. Izrael: Eden Alene - "Set Me Free" 4 / 26 4. Belgija: Hooverphonic - "The Wrong Place" 5 / 26 5. Rusija: Manizha - "Russian Woman" 6 / 26 6. Malta: Destiny - "Je me casse" 7 / 26 7. Portugalska: The Black Mamba - "Love Is on My Side" 8 / 26 8. Srbija: Hurricane - "Loco Loco" 9 / 26 9. Velika Britanija: James Newman - "Embers" 10 / 26 10. Grčija: Stefania - "Last Dance" 11 / 26 11. Švica: Gjon's Tears - "Tout l'Univers" 12 / 26 12. Islandija: Daði og Gagnamagnið - "10 Years" 13 / 26 13. Španija: Blas Cantó - "Voy a quedarme" 14 / 26 14. Moldavija: Natalia Gordienko - "Sugar" 15 / 26 15. Nemčija: Jendrik - "I Don't Feel Hate" 16 / 26 16. Finska: Blind Channel - "Dark Side" 17 / 26 17. Bolgarija: Victoria - "Growing Up Is Getting Old" 18 / 26 18. Litva: The Roop - "Discoteque" 19 / 26 19. Ukrajina: Go_A - "Šum" (Шум) 20 / 26 20. Francija: Barbara Pravi - "Voilà" 21 / 26 21. Azerbajdžan: Efendi - "Mata Hari" 22 / 26 22. Norveška: Tix - "Fallen Angel" 23 / 26 23. Nizozemska: Jeangu Macrooy - "Birth of a New Age" 24 / 26 24. Italija: Måneskin - "Zitti e buoni" 25 / 26 25. Švedska: Tusse - "Voices" 26 / 26 26. San Marino: Senhit feat. Flo Rida - "Adrenalina"

Slovenija v finalu ni bila zastopana, naši predstavnici Ani Soklič, ki je na letošnji Evroviziji nastopala s skladbo Amen, se ni uspelo prebiti iz predizbora.