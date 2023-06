Mladostni Tom Cruise med oboževalci v Rimu #foto #video

V Rimu so se zbrali igralci filma Misija: Nemogoče – Maščevanje, 1. del (Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One), ki bo svetovno premiero dočakal 12. julija, glavni igralec v filmu pa je vedno mladostni in neuničljivi 60-letni Tom Cruise, ki v filmu odigra lik Ethana Hunta.

Tako je Cruise v Rimu pozdravil svoje oboževalce:

Slavni igralec se je v večnem mestu na predstavitvi filma z direktorjem in producentom filma Christopherjem McQuarriejem ter igralskimi kolegi sprehodil po rdeči preprogi, položeni po slavnih Španskih stopnicah.

Med igralci, ki so s Cruisom nastopili v filmu, so Rebecca Ferguson, Simon Pegg, Hayley Atwell, Vanessa Kirby, Henry Czerny, Pom Klementieff, Esai Morales in drugi.

Foto: Guliverimage

Del novega filma posneli tudi v Rimu

Nekaj prizorov za sedmi del franšize Misija: Nemogoče so posneli tudi v italijanski prestolnici. Prav Španske stopnice so prizorišče divjega avtomobilskega pregona, v katerega je vpleten ogromen hummer, ki zasleduje majhen starodobni rumeni fiat 500. Tega v filmu vozita Cruise in Hayley Atwell, ki sta obenem vklenjena.

Tom Cruise points to the Fiat 500 that he and Hayley Atwell drive like crazy through the streets of Rome. Cruise said that director Chris McQuarrie persuaded him to drive one-handed #MissionImpossibleDeadReckoning pic.twitter.com/mX8IXRuI9P — Deadline Hollywood (@DEADLINE) June 19, 2023

Hayley Atwell, ki v filmu igra agentko Grace, je za Variety povedala, da je več mesecev trenirala na dirkalni stezi s koordinatorjem kaskaderjev Wadom Eastwoodom za lov z vozili po Rimu. Povedala je, da je šele po zahtevnem treningu prispela v Rim, da bi delala skupaj s Cruisom, ki je bil odločen, da morajo biti kaskaderski prizori posneti čim bolj resnično.

Igralka Vanessa Kirby na predstavitvi filma Misija: Nemogoče – Maščevanje, 1. del Foto: Guliverimage

Cruise je ob prihodu na vrhu stopnic podpisoval avtograme, kasneje pa prijel za mikrofon in se zahvalil množici oboževalcev, ki so se udeležili sprejema, ter dodal, da je "nenavadno biti v tem osupljivem mestu".

Cruise: Moj cilj je že od malega bil snemati filme in potovati po svetu

Cruise je spregovoril tudi o usposabljanju in pripravi na akcijske filme, kot je zadnji, pa tudi o svoji strasti do snemanja filmov na splošno. "Moj cilj, ko sem bil otrok, že od malega, je bil snemati filme in potovati po svetu. Ne samo biti turist, ampak delati v tem svetu, tam živeti ter razumeti njihovo kulturo," je ob predstavitvi povedal Cruise. Dodal je, da je lahko v vseh svojih dosedanjih filmih nastopil tudi zato, ker so mu njegovi oboževalci dovolili, da jih zabava.

Tom Cruise na Španskih stopnicah z režiserjem Christopherjem McQuarriejem Foto: Guliverimage

Tom Cruise je ob tem pohvalil še sodelovanje z direktorjem filma McQuarriejem, ki je režiral tudi njegova prejšnja dva filma Misija: Nemogoče in napisal scenarij za film Top Gun: Maverick, v katerem je zaigral slavni igralec. Dodal je, da je z režiserjem "sodeloval pri vsakem filmu, ki ga je posnel v zadnjih 16 letih" in ga označil za "izjemno človeško bitje".

Igralka Hayley Atwell je za kaskaderske prizore, ki jih je posnela s Cruisom, trenirala več mesecev. Foto: Guliverimage

Cruisovo prvo sodelovanje z McQuarriejem sega v leto 2008, ko je režiser napisal scenarij za vojni film Valkyrie (Operacija Valkira), kasneje pa sta sodelovala še pri drugih projektih.

