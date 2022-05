Tom Cruise na premiero prišel s helikopterjem, ki ga je pilotiral

Pred 35 leti je kultni film Top Gun Toma Cruisa ponesel med hollywoodske zvezde in v ženska srca. Tri desetletja pozneje je večni mladenič posnel nadaljevanje filma.

59-letni igralec je še vedno v top formi. Na premiero v San Diego v Kaliforniji je prišel s helikopterjem in ko je iz njega izstopil, je pokazal, da ničesar ne želi prepustiti naključju. Kjer je on, je vedno vse pod nadzorom.

Foto: Reuters

Ko je Cruise izstopil iz helikopterja, se je s pilotskimi sončnimi očali Ray Ban na obrazu nasmehnil in se sprehodil po asfaltu ter si zapenjal suknjič svoje mornarsko modre tridelne obleke po meri. V ozadju je bil helikopter, označen z naslovom filma in z velikimi črkami igralčevega imena.

Cruise je pilotsko licenco pridobil pred 28 leti in v preteklih letih je v nekaterih svojih filmih izvedel nekaj nevarnih akrobacij, vključno z vrtenjem helikopterja nad slapom.

Igralska ekipa Miles Teller, Jennifer Connelly in Tom Cruise Foto: Reuters

Top Gun: Maverick so posneli pred dobrima dvema letoma in je bil eden od mnogo večjih hollywoodskih filmov, ki so zamujali zaradi pandemije koronavirusa. Premiera je bila prvotno načrtovana 24. junija 2020, nato so jo prestavili na 23. december 2020, nato na 2. julij 2021 in še na 19. november 2021.

Film bo v kinematografe prišel po 27. maju po predstavitvi v Cannesu.

Foto: Reuters V drugi izdaji filma bomo ponovno videli Vala Kilmerja kot Icemana iz prvega filma. Zaigrali so tudi Ed Harris, Miles Teller, Jon Hamm, Manny Jacinto in Jennifer Connelly.

Tom Cruise, Miles Teller in Keleigh Sperry Foto: Reuters

Lady Gaga je prispevala pesem Hold my hand, za katero je Cruise dejal, da predstavlja srčni utrip filma. Cruise je s pevko stkal prijateljski odnos in jo pred nekaj dnevi obiskal na koncertu v Las Vegasu.

Zvezdnika sta v zaodrju pozirala fotografom in ob objavi na Instagramu je Lady Gaga zapisala: "Hvala, ker si včeraj zvečer prišel na moj šov. Rada te imam, prijatelj."

Preberite še: