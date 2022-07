Toma Cruisa s hčerko niso videli že deset let: "Zanjo ima skriven načrt"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Suri Cruise, hči Toma Cruisa in Katie Holmes, je aprila dopolnila 16 let.

Suri Cruise, hči Toma Cruisa in Katie Holmes, je aprila dopolnila 16 let. Foto: Profimedia

Ko je Katie Holmes leta 2012 vložila zahtevo za ločitev od Toma Cruisa, je to mnoge presenetilo, med drugim tudi njega. Pozneje je namreč razlagal, da tega ni niti približno pričakoval in da je bila ločitev zanj popoln šok.

Ob ločitvi se je šušljalo, da se je igralka za to odločila, da bi njuno hčer Suri, rojeno leta 2006, obvarovala pred scientologijo, kontroverzno religijo, ki ji je Cruise popolnoma privržen.

Foto: Reuters

In če je bil Tom Cruise do ločitve zelo zavzet oče, ga od leta 2013 v javnosti z njo več niso videli. Po ločitvenem sporazumu, v katerem je Katie Holmes dobila popolno skrbništvo nad Suri, ima igralec pravico do obiskov, a tega menda ne izkorišča, po navedbah virov zato, ker hči ni scientologinja. Edini stik, ki ga ima s hčerko, je redno plačevanje preživnine, mesečno ji odšteje okoli 33 tisoč evrov.

Katie Holmes in Tom Cruise sta se poročila novembra 2006, sedem mesecev po rojstvu hčerke Suri. Foto: Reuters

Ni povsem jasno, kako močno je bila v scientološko cerkev v času zakona s Cruisom vpeta Katie Holmes. Znano je, da se je začela spoznavati s to religijo in da je bil tudi poročni obred s Cruisom po scientoloških pravilih. V ločitvenem sporazumu pa naj bi bila med drugim tudi njena zahteva, da Suri ne sme biti izpostavljena ničemur, povezanemu s scientologijo.

Foto: Guliverimage/AP

"Za scientologe je Katie 'zatiralska oseba', sovražnica, zaradi katere Tom ne sme biti povezan s Suri," je pred časom za New York Post dejala Leah Remini, igralka, ki je bila dolga leta scientologinja, po izstopu pa je postala ena največjih kritičark te združbe. Dodala je: "Prepričana sem, da ima skrivni načrt in da bo počakal, da Suri odraste, nato pa jo skušal zvabiti k scientologom."

Oglejte si še: