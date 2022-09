Tom Cruise je s svojimi kaskaderskimi vložki v tem filmu povsem osupnil soigralko

Nocoj si boste na Planetu lahko ob 21. uri ogledali akcijsko komedijo z naslovom Kot noč in dan (Knight and Day). V njej bosta v glavnih vlogah zaigrala Tom Cruise in Cameron Diaz, ki sta v filmu večino nevarnih kaskaderskih vložkov posnela kar sama. Tom Cruise je bil v njih tako prepričljiv, da je osupnil svojo soigralko Cameron Diaz.

Akcijska komedija Kot noč in dan (Knight and Day) pripoveduje zgodbo o tajnem agentu Millerju (Tom Cruise) in zapeljivi June (Cameron Diaz), ki ju združi nedolžen zmenek na slepo. Ona želi priti na sestrino poroko, on pa mora zavarovati dragocen izum, ki si ga želijo prilastiti zločinci. Nenavadni par je tako prisiljen stopiti skupaj, kar povzroči zabaven kaos divje akcije, kjer lahko za neobičajno ravnovesje poskrbita le njuni popolni (in usodno privlačni) nasprotji.

V filmu Kot noč in dan (Knight and Day), ki je poln smeha, pa tudi akcije, sta se tako Tom Cruise kot Cameron Diaz spopadla z izzivom, ki so ga prinesli kaskaderski vložki. Te sta povečini na snemanju opravljala kar sama, le pri redkih so bili prisotni tudi drugi kaskaderji.

Cameron Diaz in Tom Cruise sta blestela med svojimi kaskaderskimi vložki. Foto: IMDb Cameron Diaz se je tako izkazala kot izvrstna voznica motorja, saj je na njem kar sama izvedla precej nevaren kaskaderski vložek. Trenerji so jo namreč naučili, kako se z motorjem obrniti za 180 stopinj, in po njihovih besedah je Cameron za uspešno izvedbo potrebovala minimalno število poskusov.

Za krmilom motorja pa se je več kot odlično znašel tudi njen soigralec Tom Cruise, ki že tako slovi kot velik ljubitelj voženj z motorjem. Sam namreč tudi v prostem času rad sede na motor, zato jih ima doma kar nekaj. Na motorju je tako zelo izkušen voznik, s svojimi sposobnostmi pa je navdušil tudi Cameron Diaz.

Najnevarnejši kaskaderski vložek, ki ga je izvedel skupaj s pomočjo soigralke, je bil, ko sta se morala v prizoru filma Kot noč in dan (Knight and Day) zamenjati na sedežu. Tom je med vožnjo zamenjal sedežni red na motorju in krmilo prepustil Cameron, sam pa je tako z zadnjega dela motorja streljal na zasledovalce.

S tem in z vsemi ostalimi kaskaderskimi vložki je Tom Cruise povsem osupnil soigralko Cameron Diaz, ki je v enem od intervjujev razkrila: "Tom je fenomenalen. Kar počne, je enostavno noro. Če ne bi bil po poklicu igralec, bi z lahkoto postal kaskader!"

Akcijsko komedijo Kot noč in dan (Knight and Day) si boste na Planetu lahko ogledali nocoj ob 21.00. Pred tem pa ne zamudite še ogleda komentatorske oddaje Exatlon brez cenzure, ki se bo pričela ob 19.45! Še več vsebin vas čaka tudi na Planeteka.si.