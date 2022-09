Se slavni Jim Carrey res poslavlja od igralske kariere?

Na Planetu si boste lahko ob 23.00 ogledali komedijo Butec in butec DA (Dumb and Dumber To). V njej bo poleg Jeffa Danielsa v glavni vlogi nastopil Jim Carrey, ki je v enem izmed intervjujev razkril, da se načeloma poslavlja od igralstva. Več o tem pa v nadaljevanju.

Butec in butec DA (Dumb and Dumber To) je nadaljevanje legendarne komedije Butec in butec, v kateri bosta Jeff Daniels in Jim Carrey ponovno stopila v čevlje enih izmed najzabavnejših filmskih likov. V filmski zgodbi se bo spremenilo prav vse razen inteligenčnih kvocientov glavnih likov. Posledično je obilica smeha nocoj na Planetu nedvomno zagotovljena!

Jim Carrey in Jeff Daniels med prizorom iz filma Foto: IMDb

Jim Carrey pa je po svojem zadnjem filmskem projektu letos razkril, da se od igralskega poklica poslavlja. Zvezdnik danes sicer šteje že 60 let, skoraj pol leta nazaj pa je po končanem filmskem projektu za film Ježek Sonic 2 (Sonic the Hedgehog 2) v televizijskem intervjuju za Access Hollywood oznanil, da se upokojuje.

Po tem oznanilu je dodal: "To zelo verjetno drži in glede te odločitve sem smrtno resen. Če pa mi angeli slučajno prinesejo kakšen scenarij, ki bo napisan z zlato barvo in ki me bo prepričal, da je to nekaj, kar gledalci enostavno morajo videti na svojih televizijskih ekranih, bom seveda takšno vlogo sprejel. Načeloma pa se od igralskega poklica trenutno umikam."

Jim Carrey je dodatno pojasnil tudi, kaj so glavni razlogi za njegovo upokojitev: "V svojem življenju sem vzljubil tišino. Zelo rad tudi slikam na platno, postal pa sem tudi zelo poduhovljen. To ni nekaj, kar lahko slišite pri večini zvezdnikov. Zase menim, da sem do zdaj na področju igralstva storil dovolj, obenem pa sem prepričan, da sem dovolj tudi sam sebi."

