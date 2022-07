Glavni igralec razkril: Sodelovanje z njo je bil pravi vrtinec norosti

Nocoj si boste na Planetu lahko ob 22.15 ogledali komedijo Sreča pa taka (Just My Luck). Film je režiral Donald Petrie, v glavni vlogi pa bosta nastopila Chris Pine in Lindsay Lohan. V nadaljevanju vam razkrivamo sedem zanimivosti o nocojšnji uspešnici.

1. Scenarij sta napisali I. Marlene King, voditeljica priljubljene serije Ljubke lažnivke (Pretty Little Liars), in Amy B. Harris, producentka serije Seks v mestu (Sex and the City).

2. To je bil takrat šele drugi film Lindsay Lohan, ki ga ni posnela s filmsko hišo Disney. Za vlogo Ashley v filmu Sreča pa taka (Just My Luck) je prejela 7,5 milijona dolarjev. Komedija pa je v svetovnem merilu zaslužila samo 38 milijonov dolarjev.

3. Chris Pine, ki je postal velika zvezda po zaslugi uspešnic, kot sta Zvezdne steze (Star Trek) in Čudežna ženska (Wonder Woman), je leta 2014 v intervjuju za The Hollywood Reporter spregovoril o sodelovanju z Lindsay v komediji Sreča pa taka (Just My Luck). "Bil je pravi vrtinec norosti, skoraj kot da bi bil v družbi skupine The Beatles," je dejal Pine. "Bilo je fascinantno gledati in za nazaj lahko rečem, da je bila to res posebna izkušnja, saj sem točno videl, kaj je res čudovitega v tem, kar počnemo, in kaj je pri tem res nevarnega." Pri tem je ciljal na odvisnost Lindsay Lohan, ki je bila takrat na vrhuncu.

Lindsay Lohan in Chris Pine v prizoru iz filma. Foto: IMDb 4. Lindsay Lohan je bila v času snemanja izjemno priljubljena, kar je močno oteževalo snemanje komedije. "Oboževalci niso bili tako velika težava kot paparaci. Neprestano je bila oblegana," je leta 2006 povedal režiser Donald Petrie za Fox Movie Channel.

5. Bruce Willis je pri filmu sodeloval kot producent. Takrat so se pojavile govorice, da naj bi Willisa, ki je imel takrat 51 let, in Lindsay Lohan, ki je imela takrat 18 let, domnevno ujeli med romantičnem dotikanjem na zabavi ob premieri njegovega filma Talec (Hostage) iz leta 2005, a sta akterja te trače hitro utišala. "Bruce Willis je ne zanima na noben drug način kakor kot producent njenega naslednjega filma," je predstavnik Lohanove povedal za Page Six. To je potrdil tudi Willisov tiskovni predstavnik.

6. Lohanova je na snemanju doživela tudi nesrečo, pri kateri si je zvila gleženj, kar je zaradi naslova filma označila za ironijo.

7. Režiser Donald Petrie je glavni igralki Lindsay Lohan omogočil, da je imela zadnjo besedo pri izbiri moških igralcev. V filmu jih mora namreč poljubiti kar nekaj. "Na izbiro sem ji dal več igralcev in ji rekel, naj izbere," je pojasnil režiser. Lindsay pa je ob tem v smehu dodala: "Izberi, mi je rekel, kakor da bi bilo res tako preprosto."

