"Colemanovi so se vrnili in leta 2025 prihajajo v kinematografe," so po pisanju nemške tiskovne agencije dpa sporočili iz studia Walt Disney. Kot so ob fotografiji Lindsay Lohan in Jamie Lee Curtis še zapisali na platformi X, se nadaljevanje filma Odštekani petek že snema.

The band’s back together🤘 pic.twitter.com/O55eNooKYr — Walt Disney Studios (@DisneyStudios) June 24, 2024

Zmedo povzročita kitajska piškotka

V Disneyjevi komediji iz leta 2003 je Jamie Lee Curtis zaigrala v vlogi psihoterapevtke Tess Coleman, ki se nenehno prepira s svojo najstniško hčerko Anno (Lohanova). Vse se spremeni, ko kitajska piškotka s svojo prerokbo povzročita pravo zmedo – zamenjata namreč telesi in nenadoma se morata znajti v življenju druga druge – mati v šoli, hči kot terapevtka.

Film Odštekani petek je bil posnet po istoimenskem romanu Mary Rodgers iz leta 1972. Iz prvotne zasedbe bodo v nadaljevanju filma zaigrali še Mark Harmon, Chad Michael Murray in Rosalind Chao, še piše dpa.

