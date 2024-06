Igralka Gena Rowlands, ki je v filmu Beležnica (The Notebook) igrala vlogo starejše Allie, ki trpi za demenco, se tudi v resničnem življenju bori s to boleznijo, je za portal Entertainment Weekly razkril njen sin Nick Cassavetes.

Cassavetes, ki je režiral omenjeni film, je za portal povedal, da je mamo dalj časa nagovarjal, da bi igrala starejšo različico glavne junakinje Allie. "Veliko sva se pogovarjala o Alzheimerjevi bolezni, saj smo želeli biti čim pristnejši. In zadnjih pet let se res bori z demenco," je povedal in dodal: "Ima popolno demenco. To naključje je tako noro."

James Garner in Gena Rowlands v filmu Beležnica (The Notebook) iz leta 2004 Foto: Profimedia

Demenco je imela tudi njena mama

Gena Rowlands, dvakratna nominiranka za nagrado oskar, je v svoji karieri zaigrala v več kot sto filmih in televizijskih serijah. Za Alzheimerjevo boleznijo je trpela tudi njena mama Lady Rowlands, ki je umrla leta 1999.

"Film Beležnica, ki temelji na romanu Nicholasa Sparksa, je bil še posebej težak, ker igram lik, ki trpi za Alzheimerjevo boleznijo," je 94-letnica povedala leta 2004 za revijo O. "S svojo mamo sem šla skozi to, in če Nick (sin, op. p.) ne bi bil režiser, mislim, da se ne bi odločila za vlogo – enostavno je pretežko. Bil je težak, a čudovit film," je dodala.

Z demenco se bori tudi 69-letni igralec Bruce Willis, ki so mu bolezen diagnosticirali leta 2022.

Z izrazom demenca opredeljujemo bolezensko stanje, ki se kaže z upadom možganskih sposobnosti in ovira vsakodnevno delovanje, je zapisano na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Bolezen spada med največje zdravstvene, socialne in finančne izzive sodobne družbe ter predstavlja velik javnozdravstveni problem. Poznamo več vrst demence, najpogostejša je pri Alzheimerjevi bolezni. Zdravila, ki bi pozdravilo demenco, ne poznamo.

Gena Rowlands je v svoji karieri zaigrala v več kot sto filmih in televizijskih serijah. Foto: Guliverimage

