Francoskega igralca, ki je veljal za enega največjih filmskih lomilcev src, so paparaci ujeli v precej drugačni podobi, kot se ga spomnimo iz vrhuncev njegove slave.

Francoski igralec Olivier Martinez, zapeljivec iz filma Nezvesta, je oboževalce presenetil s svojim videzom, ko so ga fotografi ta teden ujeli v Los Angelesu, na fotografijah je namreč videti shujšan in izčrpan. Trenutno je 58-letnik sredi bridke bitke za skrbništvo z nekdanjo ženo Halle Berry. Ta mu očita neprimerno skrb za njunega sina Macea in zahteva polno skrbništvo nad njim. Med drugim je v sodnih dokumentih razkrila, da naj bi Martinez živel na njen račun oziroma od preživnine, ki mu jo izplačuje.

Halle Berry in Olivier Martinez sta se spoznala leta 2010 na snemanju filma Temna plima (Dark Tide), leta 2012 sta se zaročila, julija 2013 pa poročila. Tri mesece pozneje se jima je rodil sin, leta 2015 pa sta sporočila, da se ločujeta.

Olivier Martinez in Halle Berry leta 2012 Foto: Guliverimage

Takrat sta se dogovorila, da si bosta delila skrbništvo nad sinom, pri čemer je Halle Berry Martinezu plačevala osem tisoč dolarjev oziroma dobrih sedem tisoč evrov mesečne preživnine in dodatnih 4,3 odstotka od vseh svojih prihodkov, višjih od dveh milijonov dolarjev (1,8 milijona evrov).

Igralka zdaj polno skrbništvo nad njunim sinom zahteva, ker Martinez po njenih besedah noče konstruktivno sodelovati pri vzgoji. Očita mu tudi, da želi iz nje iztisniti še več denarja.