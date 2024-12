Osebni trener Jan Kovačič se je na rajskih Maldivih zaročil s svojo izbranko Majo Papež, ki je na družbenem omrežju Instagram v skupni objavi razkrila zaroko in zapisu dodala datum 14. december 2024: "Ko se praznovanje rojstnega dne spreobrne v nekaj prav posebnega. Za zmeraj." Prav na dan zaroke je namreč Kovačič praznoval svoj rojstni dan.

Zaroka na rajskih Maldivih

Par si je oddih privoščil na rajskih Maldivih, kot je razvidno s fotografij, pa je poseben dan osebni trener načrtoval do potankosti. Na plaži tako ni manjkala miza s hrano in pijačo ter torto v obliki srca z napisom Marry me (Poroči se z mano, op. a.).

Kovačiča je javnost najbolje spoznala kot trenerja v resničnostnem šovu The Biggest Loser Slovenija, njegova izbranka Maja Papež pa je učiteljica pilatesa.

