Enainštiridesetletna glasbenica o podrobnostih poroke ni želela govoriti, saj ima občutek, da njej drage stvari, če govori o njih, izgubijo svoj čar.

Svojemu priimku je dodala tudi moževega

Razkrila je, da v glasbenih vodah ostaja Severa Gjurin, medtem ko je uradno prevzela možev priimek in postala Severa Gjurin Bezić. Nekoliko jo je sicer nasmejalo, ker tega ni nihče opazil, čeprav je podatek že dostopen na spletu, saj je spremenila ime svojega podjetja.

S partnerjem, filmskim in televizijskim režiserjem Borisom Bezićem, imata tudi triletno hčerko Ano Roso, ki sta se je razveselila konec leta 2020. "Je čudovita majhna punčka in skorajda ne moreš verjeti, da mi je bilo to namenjeno," je povedala o njej.

Bezić je kot režiser med drugim sodeloval pri filmu Košarkar naj bo 2 in serijah Gospod profesor in Ja, Chef!. Spoznala sta se na zaključni zabavi po Festivalu slovenskega filma v Portorožu. Kot je Gjurinova povedala v podkastu, Borisa občuduje tudi profesionalno. "Začel je na dnu in se počasi vzpenjal navzgor, prav tako mu ni težko prijeti za kakšna neprijetna opravila," je dejala. Leta 2020 je sicer izdala svoj prvi album Ali je še kaj prostora.

